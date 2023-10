Manifestation: six lignes complètement supprimées à Verviers

"À Verviers, il y a environ 60% de bus à l’arrêt. À Liège, on est entre 60 et 70% de bus qui ne sont pas partis. On arrive à la gare de Bruxelles-Nord et on peut déjà dire que l’action est bien suivie dans le secteur tram-bus-métro (TBM)", indique la secrétaire régionale TBM Liège-Verviers CGSP-FGTB, Dona Balbo, en route vers la capitale. À noter que les chiffres intègrent le secteur public et privé, souligne-t-elle. "Ce n’est pas une grève, les personnes ont le choix de manifester ou non. Il n’y a aucun empêchement."

Du côté des autres secteurs, le mouvement est plutôt bien suivi, selon la FGTB. "On est plus de 500 personnes à être parties de Verviers. Ce n’est pas la plus grosse manif qu’on ait faite mais ce n’était pas le but. Parce que le combat risque d’être encore long donc on y va de manière progressive", ajoute Christian Jacquemin, secrétaire régionale de la FGTB Verviers.

Du côte de la CSC, la manifestation est "globalement bien suivie, même du côté des employés 60% environ", indique le délégué permanent CSC Services publics au TEC Liège-Verviers, David Nicoletti. Dans les autres secteurs aussi, assure-t-il, en indiquant qu'à ce stade il est difficile de partager des chiffres précis. Lui-même étant dans le cortège de la manifestation.

Pour rappel, les syndicats ont appelé à manifester pour défendre leur droit à manifester. "Cette loi (NDLR: du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, surnommée “anticasseurs”) est une atteinte aux libertés syndicales", déclare la FGTB. "L'importance d'être présent est fondamentale pour ne pas commettre d'amalgame entre casseurs et défenseurs des droits des travailleurs", ajoute la CSC.