City Mall: "La négociation ne peut pas se dérouler sans filet ni sans balises"

Des négociations qui ne sont pas totalement au goût du conseiller et doyen du conseil communal, Freddy Breuwer, qui estime qu’une "telle négociation si tant est qu’elle ait réellement lieu, ne peut pas se dérouler sans filet ni sans balises ! Lors du dernier conseil communal, j’ai été empêché de développer mes propositions et de les soumettre au vote du conseil communal. Il est regrettable qu’elles n’aient pas pu être examinées le 25 septembre en conseil." L’ancien échevin de l’Urbanisme et l’Aménagement du territoire proposait un refus en bonne et due forme du permis de City Mall et de consulter sans délai le conseil de la Ville, de faire procéder à l’évaluation "juste et objective" des biens que le promoteur détient dans le périmètre de revitalisation urbaine de Spintay et de décider de l’élaboration d’un schéma d’orientation local (SOL) dont le périmètre correspond à celui de la revitalisation urbaine. "Une telle décision aurait l’avantage de fournir à la Ville un précieux outil de planification urbanistique et de recadrer l’aménagement du territoire afin d’éviter toute vente hasardeuse dans le chef du promoteur. Quant au rachat par la Ville des biens du promoteur, il faut selon moi qu’elle se concentre sur l’acquisition du foncier rue Spintay et l’espace de l’ancien Printemps, dont la valeur de vente est probablement inférieure aux dettes de City Mall vis-à-vis de la Ville. En effet c’est là que des aménagements publics s’imposent. Les autres biens de City Mall peuvent faire l’objet d’un nouveau projet initié par un repreneur et investisseur privé sur base du schéma d’orientation local que je recommande de mettre en œuvre sans tarder."