Le Verviétois Mohamed El Hendouz a créé une conférence autour de son handicap

Le Verviétois, que l’on connaît comme responsable de l’ASBL Handijob’Project, avait envie depuis longtemps de s’exprimer sur son vécu. Atteint de syringomyélie, une maladie rare de la moelle épinière, il lui tient à cœur de sensibiliser un maximum de personnes au handicap, visible comme invisible. Une mission qu’il accomplissait déjà via sa casquette de consultant en entreprise et de formateur, mais qui prend maintenant un tournant encore plus grand public.

"Jusque-là, je n’étais pas assez prêt physiquement parlant. Il y a quelques mois, j’ai contacté Claude François (NDLR: coach, metteuse en scène et"funférencière")." Celle-ci a accepté de l’aider dans son projet de conférence gesticulée. "Il s’agit d’une conférence mi-profonde, mi-humoristique, décrit Mohamed El Hendouz. Cela a clairement eu un impact positif sur ma confiance en moi et l’image que j’ai de moi. Et cela m’a conforté dans l’idée de déposer les armes et de foncer." Après des semaines d’écriture et de répétitions, il a connu sa première expérience sur scène, mardi dernier.

Casser les préjugés

Son discours s’inspire de son parcours personnel, mais aussi d’anecdotes glanées auprès d’autres personnes porteuses d’un handicap. Il veut également déconstruire les préjugés validistes, mais sans culpabiliser le spectateur. "Ça parle de discrimination à l’embauche, de sport, de culture, d’enseignement, mais aussi de vie sociale", énumère-t-il. Le tout en interaction avec le public.

"En 2004, avant mon opération, je ne pouvais plus marcher, raconte-t-il. J’étais en chaise. J’ai fait toute ma scolarité dans l’enseignement spécialisé, jusqu’à obtenir mon CESS à l’IPES spécialisé de Micheroux. Après ça, je suis retourné dans l’enseignement ordinaire. J’ai même fait un master en économie sociale. Ce qui coince, toujours à l’heure actuelle, c’est la mise à l’emploi. Mon ASBL permet d’encourager mes pairs à créer leur emploi. De mon côté, j’ai aussi dû créer ma propre activité."

Contrairement aux idées reçues, notre société laisse encore peu de place aux personnes handicapées et à leur parole. Mohamed El Hendouz, lui, a choisi de la prendre de force. Mais avec bienveillance. "Je pense que c’est une bonne chose qu’une personne concernée parle en son propre nom", conclut-il.

Via cette conférence, il veut poursuivre son travail de sensibilisation. ©vege - Fotolia

Au Festival international du film de comédie

De prochaines dates attendent déjà Mohamed El Hendouz. Il sera entre autres au salon Planète Zen, le 29 octobre à 16 heures, au Palais des Congrès, de Liège. Il présentera également sa conférence aux professionnels lors du Festival internation du film de comédie de Liège, le 6 novembre. «Je vais l’adapter au monde du cinéma», précise-t-il. Il sera également accompagné par plusieurs témoins dont Pascal Duquenne, révélé dans le film Le Huitième Jour. «On accueillera aussi en visio deux acteurs de la série Vestiaires (France 2).»

Handijob’Project est sur FB