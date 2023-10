Des cendriers de rue et des poubelles en plus, au centre de Verviers ?

Ce mardi 3 octobre 2023, il a rencontré l’échevin verviétois de l’Environnement et de la Propreté publique, Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers), pour lui avancer plusieurs suggestions. "Notamment que la Ville distribue à nouveau des cendriers de poche, en forme de porte-clés, mais aussi qu’elle installe des cendriers sur pied dans les lieux les plus fréquentés, ainsi que des poubelles publiques supplémentaires", détaille-t-il.

Ces propositions seront relayées auprès des services communaux, assure l’échevin de la Propreté publique, qui ne manque pas de saluer le travail accompli par Patrick Duret et aussi par les autres ambassadeurs de la propreté à Verviers. "Cela fait plaisir de voir qu’il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent, via la plateforme BeWaPP", insiste-t-il.

Jean-François Chefneux a donc pris bonne note des suggestions. Sans préjuger de la suite, il semble favorable à l’idée de cendriers de poche à distribuer à nouveau.

Pour le reste, il attend l’avis de ses services. En ce qui concerne des cendriers fixés au sol, dans les rues du centre-ville, en plus des petits cendriers ajoutés aux poubelles publiques, "il serait bien de vérifier avant tout que tous les établissements Horeca disposent de cendriers devant chez eux, c’est une obligation du règlement communal".

Par rapport à l’ajout de poubelles publiques, "on se trouve confrontés à deux tendances. Certaines personnes en souhaitent plus, alors que d’autres demandent qu’on enlève celles qui sont près de chez elles parce qu’elles deviennent vite des mini-dépôts de déchets sauvages".