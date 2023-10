Le PS en appelle à la coopération entre toutes les forces vives de l’arrondissement de Verviers (vidéo)

Le triumvirat a lancé un appel, tous azimuts, à la création d’un Forum économique et politique de l’arrondissement de Verviers Ce FEPaV "regrouperait les forces vives verviétoises, avec les partenaires sociaux et les familles politiques intéressées. L’objectif est de s’accorder sur un programme ambitieux de développement de l’arrondissement de Verviers et d’identifier les projets innovants et structurants à soutenir", plaide Valérie Dejardin.

Ce type de structure existait jadis à Verviers, avec le CERV (le Comité économique de la région verviétoise) puis le Forum des forces vives. Puis, plus rien… Le PS verviétois veut donc relancer un tel mécanisme de coopération, vers "une dynamique territoriale d’arrondissement, qui existe (notamment au niveau de la conférence des bourgmestres), mais qui n’est pas encore assez souvent développée. On l’a vu avec la candidature non retenue des Hautes Fagnes pour devenir un parc national. La conférence des bourgmestres de l’arrondissement de Verviers a soutenu cette candidature mais on ne peut pas dire que celle-ci a suscité une mobilisation générale de tous les secteurs d’activité et même au niveau des citoyens".

Valérie Dejardin. ©ÉdA LABEYE Philippe

Si les élus locaux "ont encore trop l’habitude de penser au niveau de leur propre territoire", Valérie Dejardin, qui a été présidente de la conférence des bourgmestres, a aussi pu constater "que, quand on discute d’un sujet entre nous, ou avec des acteurs du secteur de la construction par exemple, on est très souvent d’accord… mais chacun reste dans sa case". Une vision globale de l’arrondissement de Verviers comme territoire de développement est donc possible mais aussi nécessaire, notamment "en retrouvant absolument un dialogue avec les acteurs sociaux", les organisations syndicales comme le monde de l’entreprise, ainsi que le secteur non-marchand.

Le masterplan de la vallée de la Vesdre, post-inondations, est une opportunité, selon Valérie Dejardin, "pour faire de notre arrondissement un arrondissement en transition, qui aide l’économie à devenir durable, qui protège les emplois locaux, qui aménage son territoire en bonne intelligence, qui conserve ses zones agricoles et développe des réseaux d’alimentation locaux, qui dynamise ses services publics pour le bien de la collectivité et qui défend des services de soins et de santé de qualité et de proximité".

Plus d’écho cette fois ?

Cet appel à une (nouvelle) union des forces vives avait déjà été lancé, par les parlementaires socialistes, à l’occasion du 1er mai 2021. Mais "il n’avait pas recueilli beaucoup d’écho…", constate Valérie Dejardin.

Le lancer à nouveau, à quelques mois des futures élections, n’est pas anodin, comme l’espoir d’un souffle nouveau: "C’est après les élections de 2024 que de nouvelles équipes se mettront en place et que des nouveaux appels à projets seront lancés par l’Europe, par le fédéral, par la Région wallonne, par la Fédération Wallonie-Bruxelles." D’où l’intérêt de s’y préparer ensemble, de plancher sur différentes thématiques, pour ensuite soutenir des projets porteurs (notamment d’emploi et de bien-être): "Peu importent les thèmes que nous aborderons, la clé réside dans la coopération. Trop souvent, les habitants de notre arrondissement ont l’impression de vivre dans un territoire éloigné des centres de décision, où les politiques menées ne parviennent pas à aboutir, peut-être faute de moyens, parfois faute d’ambition. Il faut redonner une place à l’arrondissement de Verviers, avec un chef-lieu fort et moteur, sinon nous continuerons à manquer des occasions uniques de nous redéployer ou de réaliser notre transition, mais aussi à l’ensemble de notre territoire."