Le système est cependant encore perfectible (on l’a vu lors des inondations de juillet 2021…) et pour ce faire divers tests sont régulièrement réalisés, comme le 7 avril 2022 où deux messages furent envoyés aux personnes inscrites sur la plateforme (une inscription gratuite, simple et rapide, via www.be-alert.be/fr/inscrivez-vous).

Ce jeudi 5 octobre 2023, BE-Alert effectuera un nouveau test pour les personnes inscrites ayant opté pour l’alerte par e-mail (personne ne recevra de SMS jeudi).

La Ville de Verviers, qui informe de ce test, rappelle également que BE-Alert a pour objectif de permettre à une autorité (gouverneur, bourgmestre, ministre de l’Intérieur) d’alerter la population en situation d’urgence (gros incendie, inondation, importante fuite de gaz…). Des recommandations (mise à l’abri, évolution de la situation, etc.) utiles seront ainsi rapidement délivrées à la population, qu’elle soit sur place ou pas (plusieurs adresses peuvent être encodées sur la plateforme).

BE-Alert n’est cependant "qu’un maillon de la chaîne de communication", puisque les informations utiles sont également divulguées via "la télévision, la radio, les réseaux sociaux (de votre commune, votre province ou centre de crise fédéral)"… ainsi que via le site internet de votre journal. Enfin, la Ville de Verviers informe qu’elle a fait l’acquisition de sirènes mobiles "pour éveiller l’attention des citoyens, surtout durant la nuit".