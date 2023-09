David Wéris est reparti "en mission" le week-end dernier à l’occasion du Relais pour la vie. En 2022, il avait parcouru 100 km en 24 h avec son team La Guerrière, et récolté 2 769 €. Ce 23 septembre, au mental, il a rendu "hommage aux battants" en enfilant un gilet lesté de 10 kg. Toutes les deux heures, il ôtait 1 kg pour arriver à 13h sans gilet jusqu’à la fin du Relais. "J’ai souffert, j’ai eu mal, je me suis battu et grâce à toutes les personnes qui m’entouraient j’ai réussi !", nous écrit-il, avec quelques chiffres: 145 500 pas, 95,5 km, 212 tours de stade et 698 € récoltés. En un mot: bravo !

L’autre "exploit"

Plus cocasse, c’est le "record", selon son bourgmestre, du conseil communal le plus court à Welkenraedt. 9 minutes ! On a connu plus bref à Aubel (durant la mandature 2012-2018) mais aussi plus long… À Herve, le 18 mars 2013 pour être précis, avec une séance entamée à 20h et conclue à 3 h 01 (lors du premier budget du groupe HDM), soit 421 minutes, ou 47 fois plus que ce jeudi soir à Welkenraedt.

Tiens, tiens…

L’échevin Maxime Degey (MR) est sorti de ses gonds, au conseil communal de Verviers, clamant en avoir marre du climat de suspicion entretenu par son colistier Freddy Breuwer. Cela faisait suite à une remarque de ce dernier, disant qu’il attendait toujours une réponse au courrier concernant le Grand-Théâtre adressé à l’échevin Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers) le 18 août dernier. Et, a-t-il ajouté, cela ne concernait pas "un engagement au service des travaux". Cette petite phrase, qui aurait pu passer inaperçue pour le commun des mortels, a donc suscité l’ire de leader du MR et échevin des Travaux. Pourquoi ? Parce que l’engagement en question est celui de l’épouse de l’échevin Chefneux au service des travaux de l’échevin Degey (et future tête de liste du cartel ?). Elle y a été engagée comme 2e de la réserve de recutement, la 1re personne sélectionnée s’étant désistée parce qu’elle gagnait mieux sa vie dans son emploi actuel.

L’appel à un ami ?

À Welkenraedt, encore, le budget 2024 de l’église Saint-Roch d’Elsaute a été reporté, Welkenraedt n’ayant pas encore rencontré Thimister-Clermont. "Tu connais quelqu’un à Thimister ?", a demandé Albert Delhez (PLUS) à l’échevin des Finances Eddy Demonceau (Liste du Bourgmestre). "Un petit peu", a-t-il répondu, songeant à son frère aîné Lambert Demonceau, bourgmestre de la commune voisine. Toutefois, c’est bien avec Christian Baguette (Finances et Cultes) qu’il faudra "négocier". Dommage, cela aurait été plus convivial lors d’un repas de famille en prélude du Tour de Lombardie (remporté deux fois par le Cannibale à qui Eddy Demonceau doit son prénom, lui qui est né en 1969, année de la 1re victoire de Merckx au Tour).

Mieux vaut tard…

Tant qu’à fouiller dans nos archives à la recherche de pépites, on est retombé sur l’édition du 30 avril 2022 où, parlant de l’échevin welkenraedtois des Travaux, nous écrivions "Joseph Smith" et non "Joseph Smits". D’où vient la méprise ? La lecture de Tintin au Pays de l’Or Noir (où apparaît dès la page 27 le professeur Smith, alias le docteur Müller ou encore Mull Pacha) ? La vision du Mr. et Mrs Smith de 2005 ? La lecture d’un ouvrage sur le père fondateur de l’église mormone ? Ou une simple inattention. Espérons que le principal intéressé ne nous en aura pas voulu…

Theux, commune festive

Un point du conseil communal de Theux, ce mardi 26 septembre, concernait l’octroi d’un subside au comité de la salle de Polleur en vue de l’inauguration du village rénové, ce vendredi. "Ça nous fait plaisir parce qu’il y a longtemps qu’on n’a plus fait la fête à Theux", a justifié le mayeur Pierre Lemarchand. Celui-ci faisait évidemment référence ici à la marche des 600 Franchimontois, qui a rassemblé un millier de participants samedi dernier.

Autre exemple de l’attachement de la Commune à son folklore: un point, dans les communications, faisait état de l’ancienne "garde de Theux". "C’est à cause de la marche et de la foire médiévale qu’on parle de garde au lieu de gare ?", a demandé, en blaguant, le conseiller IFR Philippe Boury. "On est toujours dans notre trip. Mais il va falloir qu’on décante un peu", a plaisanté le bourgmestre.