Le "Week-end du client" dans plus de 200 magasins de la région verviétoise

C’est l’occasion pour les commerçants de remercier leurs clients, en leur offrant un petit cadeau, une collation, etc. Dans certains magasins, il est également possible de participer au concours national (via le scan d’un QR code sur place), avec de jolis lots à remporter (un vélo électrique, etc.).

Alors que, cette année, Liège est la capitale francophone de l’opération, celle-ci est bien suivie en région verviétoise. Selon le site Internet www.weekendduclient.be, où on peut les identifier, commune par commune, les localités où il y a le plus de magasins participants sont Verviers (73), Herve (46), Spa (23), Eupen (20), Malmedy (14), Aubel et Welkenraedt (11), Dison (9)…

Vitrine du client à Verviers

À Verviers, l’opération est dopée d’un concours lancé par Verviers Ambitions, l’UCM et le service des affaires économiques de la Ville. La cellule de gestion du centre-ville a aménagé une "vitrine du client" à la devanture de ses locaux du 10 de la rue Thier Mère-Dieu, avec des articles offerts par des commerçants locaux. Le principe du concours consiste à estimer la valeur de l’ensemble des articles et de le communiquer pour ce 1er octobre au service des affaires économiques de la Ville par courriel ( affaireseconomiques@verviers.be) et d’indiquer aussi l’estimation du poids total (question subsidiaire). La personne qui s’approchera le plus des bonnes réponses remportera tous les articles de la vitrine et neuf autres des bons d’achat de 50 à 500 €.