De nouveaux projets, alliant arts, bien-être et bons vins, à la Villa Sauvage à Ensival (vidéo)

"Nous avons réfléchi afin de savoir si nous voulions faire comme avant. Et la réponse est non", explique Anne de Sturler. Finie l’activité de chambres d’hôtes. Avec Christine Renier, animatrice socioculturelle et artiste peintre, et Lina Villanucci, sculptrice, Anne de Sturler a imaginé, via l’ASBL La Villa Sauvage, un concept baptisé AME, soit arts et mieux-être. L’objectif est d’accueillir des artistes et des thérapeutes désireux d’organiser des ateliers ou de proposer leurs services. En plus du rez-de-chaussée, les deux anciennes chambres ont été transformées en espace de réunion et/ou de soin.

De nouveaux projets, alliant arts, bien-être et bons vins, à la Villa Sauvage à Ensival

"L’idée est de profiter de l’énergie de cette maison, note-elle. Pour nous, les arts et le mieux-être sont intimement liés." Les ateliers s’adresseront de ce fait à tous. "Tout le monde peut créer et a quelque chose à dire", estime Lina Villanucci. Atelier terre, dessin, kitsungi (une méthode japonaise de réparation avec de l’or)… Les pistes sont nombreuses mais surtout ouvertes aux sollicitations extérieures. "Et on ne s’intéresse pas qu’aux arts plastiques. On peut accueillir de la musique, des répétitions de théâtre, des ateliers d’écriture…", énumère Anne de Sturler. Dans cet esprit d’accessibilité, le prix de location des espaces se veut raisonnable.

Nelly de Sturler, la fille d’Anne, aimerait, quant à elle, poursuivre l’ouverture de la Villa Sauvage aux écoles. Institutrice de formation, elle souhaite travailler sur l’élaboration de dossiers pédagogiques sur les arts à destination des enseignants.

Des concerts, un magasin et un bar à la cave

Guy Van Limbergen garde sa casquette de passionné d’œnologie. Avec son projet intitulé WAW (Wine after work), il conserve son magasin de vins bio, biodynamiques et natures, au sous-sol. Un bar, le Bar à Guy, permet d’y boire un verre (y compris sans alcool) tandis qu’une autre pièce se prête parfaitement à de petits concerts. Des expositions peuvent aussi s’y tenir. La cave est ouverte les dimanches, lundis et mardis de 17 à 21 heures ou sur rendez-vous.

Un bar convivial et cosy ouvert du dimanche au mardi. ©EdA LABEYE Philippe

Il organise aussi des "causeries viticoles", un hybride entre les cours d’œnologie et la dégustation de vins. "Cela s’adresse tant aux novices qu’à ceux qui s’y connaissent. Le but est de démystifier le vin et d’échanger ses expériences", détaille-t-il. Tous ces espaces peuvent également être privatisés pour des événements privés ou un shooting photo.

Ce dimanche 1er octobre, dès 17 heures, une fête d’ouverture est prévue. "On en profitera pour présenter ces nouveaux projets au public", note Anne de Sturler.

https://lavillasauvage.be