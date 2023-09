Les opérations antidrogue de la police coordonnées avec la Ville de Verviers

Une pétition de riverains

"Un des points de départ des opérations, ça a été une pétition de riverains de Prés-Javais, qui se plaignaient de nuisances dans leur quartier au départ du parc, lesquelles étaient liées à des squats dans la promenade des Récollets. Ils avaient l’impression que le parc devenait la chasse gardée de certains trafics et réseaux. Ce lien entre les nuisances et les trafics était clairement identifié dans la pétition", commence Alexandre Loffet (PS), bourgmestre faisant fonction et président faisant fonction du collège de police de la zone Vesdre.

La police a procédé à des vérifications qui ont débouché sur une première opération importante, le 3 août, menée avec la police fédérale. Une quarantaine de policiers qui ont "nettoyé" le parc des Récollets. "C’est-à-dire qu’il n’y avait plus personne, plus de matériaux, plus de tentes… On a balayé le parc", complète le chef de corps de la zone de police Vesdre, le commissaire divisionnaire Alain Barbier. Un état des lieux s’est imposé dans le parc et dans d’autres secteurs pour identifier tous les points noirs de la zone Vesdre (soit Verviers, Dison et Pepinster).

La collaboration entre tous les services concernés est essentielle pour un impact à long terme. ©- Cindy Thonon

"Pas un one shot"

Après la première opération, "on s’est rendu compte que les problèmes identifiés au mois d’août se sont vite réinstallés. Le but est de montrer qu’il y a un suivi. On ne fait pas juste un one shot puis plus rien", continue Alexandre Loffet. Dans cette optique, "on s’est rendu compte en patrouillant qu’il y avait de plus en plus de nouvelles têtes. Cela nous a permis de récolter suffisamment d’informations de fonctionnement et de présences qui nous ont menés à cette opération du lundi 25 septembre, réalisée uniquement par la police locale Vesdre. On a procédé à des perquisitions dans des endroits où les dealers se retrouvaient. C’étaient des opérations ciblées pour permettre au résultat de ces 9 arrestations", poursuit Alain Barbier.

En plus des opérations, c’est le dispositif de la zone Vesdre en matière de lutte contre les stupéfiants qui a été renforcé, avec le double d’enquêteurs. Ils sont épaulés par l’équipe drogues, appelée DRT (drug’s team) composée de policiers polyvalents. "Ça permet donc d’avoir des policiers qui sont sur le terrain en permanence, des enquêteurs et un coordinateur drogues pour travailler avec les magistrats." Le coup de filet de lundi devrait avoir un impact important, selon le chef de corps de la zone police Vesdre.

Les opérations antidrogue menées par la zone de police Vesdre devraient se poursuivent, afin d’éviter que Verviers ne devienne un point de chute, indique Alexandre Loffet. ©EdA LABEYE Philippe

Banalisation de la consommation

Le problème n’est pas uniquement verviétois, insiste le bourgmestre faisant fonction Alexandre Loffet. "Le public de consommateurs se diversifie et ça, ça fait partie de la banalisation de la consommation. Or la consommation occasionnelle en soirée et festive alimente tout un réseau de distribution, d’acheminement et de vente. Il faut une prise de conscience de la banalisation, aussi."

La consommation devient banale, indique le bourgmestre faisant fonction de Verviers, Alexandre Loffet, c'est contre ça aussi qu'il souhaite lutter. ©PHILETDOM – stock.adobe.com

C’est l’une des raisons pour lesquelles il a lancé une collaboration avec les acteurs sociaux, comme les services préventifs, les centres d’accueil ou encore les gardiens de la paix, qui patrouillent avec la police. L’idée est d’agir en amont et pas uniquement de manière répressive.

L’enquête continue

"Le dossier ne s’arrête pas à ces interpellations. Ce sont les devoirs d’enquête qui devraient permettre l’identification d’autres auteurs et comprendre le rôle des uns et des autres dans le trafic qu’on a identifié dans le parc des Récollets."

Sur les 9 personnes arrêtées ce lundi 25 septembre, ce sont huit d’entre eux qui ont été mis sous mandat d’arrêt, confirme le parquet de Verviers. C’est-à-dire que huit d’entre eux passeront devant la chambre du conseil dans les 5 jours, soit vendredi, afin de savoir s’ils seront maintenus en détention, sous surveillance électronique ou libéré sans conditions.

"Maintenant, la suite du dossier fera partie du secret de l’instruction. Cela fera partie du travail de la chambre du conseil, ajoute le procureur Gilles de Villers Grand Champs. Ce sont des faits graves, on vise du trafic de stupéfiants avec une circonstance d’association."

Les opérations devraient se poursuivre dans la zone Vesdre pour perturber au maximum le trafic de drogues.