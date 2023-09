Le conseil communal de Verviers est-il toujours un lieu de débats ou… "un cirque" ?

Ces deux points portaient pourtant sur deux sujets à l’importance non négligeable: la restauration du Grand-Théâtre et la proposition d’achat à City Mall de ses propriétés foncières en bords de Vesdre.

Pour le Grand-Théâtre, l’ancien échevin des Finances proposait notamment que le conseil décide d’envoyer un courrier aux gouvernements de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en demandant davantage de moyens financiers pour les travaux de restauration et d’extension.

L’échevin de la Culture, Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers) a expliqué que la majorité voulait supprimer ce point parce que le texte présenté par Freddy Breuwer comportait, selon lui, des imprécisions et des inexactitudes. Au surplus, il estimait inopportun de le faire maintenant, alors que la Ville a déjà envoyé ce genre de courrier et qu’elle attend toujours la réponse de la Région wallonne. "Je n’ai pas envie de me faire passer pour un clown", a-t-il dit.

Supprimer le point de l’ordre du jour, c’était ne pas permettre aux élus d’en débattre, quitte à voter contre, finalement, la proposition de l’élu MR.

Freddy Breuwer s’est insurgé de ce que l’échevin de la Participation citoyenne refuse la participation à un "élu des citoyens".

"Acte antidémocratique"

Plus encore, c’est l’opposition, PTB et Écolo, qui ont rué dans les brancards, parlant "d’acte antidémocratique". Même si la présidente de l’assemblée, Stéphanie Cortisse (MR), refusait inexorablement que le fond du dossier soit abordé au-delà de la seule opportunité de rejeter le point, l’échevin Chefneux (notamment avec les explications ci-dessus) et Freddy Breuwer en ont bien débattu. Il devenait donc superflu de l’évacuer, de le supprimer, et finalement, la proposition de courrier (entre autres) de Freddy Breuwer a quand même été mise au vote et rejetée majoritairement.

Rebelote, dans la foulée, avec City Mall. Le collège communal et la présidente Cortisse se sont retranchés derrière le règlement d’ordre intérieur du conseil communal pour demander le report de la demande d’explications de Freddy Breuwer suite à la décision du collège communal de proposer au promoteur de lui racheter ses propriétés foncières, en Spintay et sur l’autre rive de la Vesdre.

L’opposition aurait aussi voulu savoir, entre autres, quel était le mécanisme financier prévu par la majorité (un portage par la Région wallonne ? l’appel à un autre promoteur pour les parties à éventuellement reconstruire ?), ainsi que sa vision d’aménagement de toute cette zone.

Là, le débat a été complètement éludé par la majorité. Sous l’argument que Freddy Breuwer avait modifié son texte d’intervention initial au-delà du délai permis. Celui-ci a eu beau plaider que la situation avait changé par la suite, avec l’annonce du collège de la volonté de rachat, rien n’y a fait, cette fois. Pas de débat, aucune réponse. Alors que c’était "l’opportunité de discuter d’un point crucial pour le centre-ville", soulignait Hajib El Hajjaji (Écolo). Au milieu des invectives, Stéphanie Cortisse a lancé "C’est un vrai cirque, ce conseil communal", elle dont le rôle est d’en gérer les débats.

Après que celle-ci eût répété l’intention de reporter le point à une prochaine séance (ce qui sera voté par la majorité), Hajib El Hajjaji a encore ajouté: "Il est inacceptable d’un point de vue démocratique qu’un conseiller dépose un point et qu’on ne puisse pas en débattre, c’est une forme de dictature de la majorité."

Rendez-vous le mois prochain…