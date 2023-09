Opération antidrogue à Verviers: plus d’un mois d’enquête et 9 personnes interpellées

L’enquête est en cours, et la zone de police ne souhaite pas communiquer davantage. Alain Barbier, chef de corps de la zone Vesdre, rencontrera la presse mercredi "pour fournir un maximum d’informations, car à ce stade certaines sont soit sensibles soit non confirmées". La lutte contre les stupéfiants fait partie des priorités de la police, Alain Barbier insistait encore sur ce point juste avant l’été. "Dans les cinq tâches que la police devrait faire (NDLR: selon un échantillon de 281 personnes reprises au "Moniteur de la Sécurité") , trois font déjà partie de nos priorités: les cambriolages, le trafic de drogue et les violences au sein de la famille", détaillait-il le 5 juin.

Le parc des Récollets, qui bénéficiera de fonds européens et wallons (près de 5,2 millions d’euros) pour des travaux d’aménagements et de sécurisation, s’étend sur une surface de 4 hectares entre la Vesdre et la colline qui monte vers Andrimont. Il représente un "poumon vert" pour le centre-ville mais Alexandre Loffet (PS), bourgmestre faisant fonction, reconnaît qu’il s’agit d’un "point noir". "La Ville a de plus en plus de signalements de problèmes dans le parc des Récollets. On a même des ouvriers communaux qui sont réticents à l’idée d’aller travailler là-bas car ils sont parfois confrontés à des dealers qui y auraient leurs habitudes. C’est pour cela que la police mène des opérations assez ciblées. Quant au centre-ville, cela fait aussi suite aux discussions que nous avons eues avec les commerçants qui signalaient une trop grande facilité pour le trafic de drogue. On cible vraiment sur cette problématique qui est exponentielle dans le centre-ville, mais pas qu’à Verviers. Dans tous les centres-villes il y a des problèmes. On a d’autres points noirs sur Verviers, et le parc des Récollets en est un."

Sortir les dealers des espaces fermés et cachés

Début août, la Ville avait demandé la fermeture du parking Centre, rue du Collège. La drogue s’y échangeait également bien trop facilement. "Il y a désormais un garde et le parking est fermé la nuit, donc le trafic ne sait plus se faire dans des endroits comme celui-là, c’est-à-dire un endroit caché. Il est évidemment plus facile pour nos policiers de procéder à des interpellations et à des interceptions sur la voirie. On essaye d’agir sur les endroits où la facilité du trafic de drogue vient du fait que les échanges sont cachés. C’est également la raison pour laquelle nous avons obstrué les immeubles vides rue Spintay, où nous rencontrions beaucoup de problèmes. C’est permanent, et dans le parc des Récollets il y avait même des tentes installées pour faciliter tout cela."

Alexandre Loffet ne cache pas l’importance du phénomène. "Pour le moment, c’est quelque chose que l’on voit partout: Anvers, Liège, Bruxelles… La problématique du trafic de drogue est prégnante dans le centre-ville et cela nécessite l’intervention de la police locale et de la police fédérale. On n’a pas de scène de violence comme à Anvers, mais cela reste un gros problème pour la qualité de vie dans une ville. C’est une problématique de sécurité qui est très importante", conclut-il.

Un dossier à l’instruction depuis un mois !

Du côté du parquet de Verviers, on confirme la volonté d’agir sur le trafic des stupéfiants. "C’est un dossier qui était déjà à l’instruction, mis par mon office, fin du mois d’août, développe Gilles de Villers Grand Champs, procureur de division. On a eu le juge d’instruction pour monter une opération en matière de vente de produits stupéfiants, ce lundi du côté du bois des Récollets, Il y a eu précisément neuf interpellations, et ils vont tous comparaître ce lundi ou demain (NDLR: lire ce mardi) . À la base, nous avons sollicité une demande de mandat d’arrêt pour chacun, mais on verra ce que le juge d’instruction décide par rapport à cela."

Une association ?

Le parquet de Verviers a fait retenir "dans notre mise à l’instruction la circonstance de l’association, et c’est une circonstance aggravante". Vu le nombre de personnes interpellées, il est possible que cette demande trouve écho. "Si les charges sont suffisantes pour les renvoyer devant un tribunal correctionnel, et qu’on retient la prévention de vente avec circonstance de participation à une association, la loi de 1921 prévoit de 10 à 15 ans d’emprisonnement. La peine, correctionnalisée, peut donc aller jusqu’à 10 ans. La volonté du parquet, c’est évidemment de poursuivre ce genre de faits qui sont extrêmement graves, avec des conséquences dramatiques (l’addiction aux produits stupéfiants). C’est une priorité pour nous, mais il faut évidemment des charges suffisantes, des éléments suffisants, et qu’on intercepte les auteurs", termine Gilles de Villers Grand Champs.