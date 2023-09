Couac à la CCATM de Verviers: "Je n’aime pas être cocu"

C’était plus particulièrement en ce qui concerne l’avis négatif rendu par la CCATM, la Commission communale consultative de l’aménagement du territoire et de la mobilité: "Je fais partie de la CCATM et, a-t-il explicité, je viens d’apprendre aujourd’hui qu’une personne qui y est fort représentative a de l’intérêt dans ce dossier, elle travaille pour quelqu’un qui s’y oppose. Elle a fort orienté les débats en CCATM et en a influencé l’avis, alors qu’il est de coutume qu’on s’écarte en pareil cas. Je lui demanderai sa démission, en CCATM."