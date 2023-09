101 273 € récoltés au Relais pour la vie de Verviers: le bilan de cette édition (vidéo)

"Je n’ai pas grand-chose à dire si ce n’est merci. Vraiment merci. On a battu des records. Pour nous tous, c’est le travail de toute une année et pour vous aussi", a expliqué Damien Leruth, le président du comité, des sanglots dans la voix. avant de remercier les partenaires, les sponsors et les nombreux bénévoles. "On retrouve enfin les 6 chiffres, indique Philippe Lejeune, coordinateur des Relais pour la vie pour la Fondation contre le cancer. Ce n’était plus arrivé depuis le Covid. On est également ravi d’avoir retrouvé tout le monde, tant du côté des battants que des équipes."

Cette édition anniversaire était également l’occasion de mettre à l’honneur les anciens membres des comités, dont bon nombre avaient fait le déplacement, et "sans qui le Relais n’existerait pas". "On a aussi voulu faire un bilan sur ces dix éditions. On va donc vous présenter un chèque qui reprend le total des dix éditions à Verviers. Celui-ci s’élève à 1 147 724 €", a annoncé Damien Leruth.

Une aide pour deux acteurs locaux

Si une bonne partie de l’argent recueilli par le Relais sert à financer la recherche, le dépistage et la prévention, la Fondation contre le cancer a aussi à cœur d’attribuer une partie de ces sous à des associations locales. Deux "Grants", comme elle les appelle, ont ainsi été remis à des acteurs actifs sur notre territoire afin de les aider à réaliser un projet précis. Un chèque de 6 850 € a ainsi été octroyé à l’Espace Vivie, pour ses ateliers de Biodanza à Verviers. Un autre, d’une valeur de 2 340 €, a été offert à la Plate-Forme de Soins Palliatifs de l’Est Francophone, pour l’achat d’outils de luminothérapie.

Le bilan est donc très positif. "Nous sommes très satisfaits. On a pu bénéficier de très bonnes conditions, notamment au niveau climatique. Cela aide évidemment. On a eu deux jours ensoleillés et une participation exceptionnelle en termes de nombre, que ce soit au niveau des équipes, des battants que des marcheurs. J’ai rarement vu autant de monde à l’intérieur du stade de Bielmont lors des autres Relais", s’est réjoui le président du comité.

L’organisation l’a crié haut et fort: il y aura bien une nouvelle édition du Relais pour la vie en 2024. "On reviendra vers vous pour vous informer de la date précise", a assuré Damien Leruth à la foule.