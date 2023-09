Première édition du Vibe festival à Verviers : découverte "de la multiculturalité artistique"

C’est au sein des Temps mêlés que s’est déroulée tout au long de ce week-end la première édition du Vibe Festival. Un festival verviétois qui se veut multiculturel et touchant plusieurs domaines artistiques. "On est parti d’une rencontre au sein du secteur de la musique avec le comptoir des ressources créatives en identifiant un peu les besoins, détaille Claire Hennen. Et on a créé ce festival car il y a un besoin d’avoir une scène pour les artistes verviétois. Tout en partant du constat que nous avons une multiculturalité à Verviers. Et, à travers le festival, de permettre la rencontre de ces cultures." Avec beaucoup de Verviétois à l’affiche comme Besac Arthur ou encore le groupe local Skanking Airline qui s’est reformé pour l’occasion. Avec une quinzaine d’artistes sur scène simultanément ce vendredi.