Covid 19: La Ville dans La Ville, centre de vaccination fixe au centre de Verviers

Outre les médecins généralistes et plusieurs pharmacies (lire ci-dessous), cinq centres de vaccination seront déployés en Wallonie du 16 octobre au 10 novembre, dont un à Verviers. Bon à savoir, la vaccination contre le Covid 19 peut être couplée à celle contre la grippe saisonnière.

La Ville dans la Ville et un car de la Province dans six villes

"Ce sera dans La Ville dans la Ville, c’est une certitude, confirme le docteur Michel Meuris, président de l’association des médecins généralistes de l’est francophone (AGEF). Le centre médical fixe sera ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 18 h 30, sans rendez-vous (les gens pourront s’y rendre à leur bon gré)."

À côté de ce centre fixe, l’AGEF, en accord avec la Province de Liège, a "fait en sorte d’avoir un car itinérant pour se rendre dans six villes".

"L’idée, c’est de nous rapprocher des gens. Le car ira le 18 octobre à Herve, le 19 octobre à Malmedy, le 20 à Spa, le 25 à Dolhain et le 26 à Lierneux. Il effectuera une seconde boucle avec Herve le 30 octobre, Malmedy le 31, Spa le 3 novembre, Dolhain le 8, Lierneux le 9 et, enfin, Welkenraedt le 10 novembre. On souhaite ainsi motiver le plus possible nos patients à se faire vacciner."

Davantage de cas mais plus de restrictions

Car le docteur Meuris a, à l’instar de ses confrères, constaté une recrudescence des infections. "Oui, même dans mon cabinet. Ce sont surtout des symptômes respiratoires (les voies supérieures) et des symptômes grippaux. Je ne crois pas qu’il y ait des complications augmentant considérablement les hospitalisations, mais cela peut arriver. Mais cela nous prend du temps dans nos cabinets."

Michel Meuris rappelle qu’il n’y a plus d’obligations (testing, vaccination, quarantaine). "Si l’autotest est positif, on conseille tout de même de rester à la maison, de se soigner et d’observer une semaine d’écartement. Il faut prendre ses précautions, comme pour une grippe. Le masque ? Il n’y a plus d’obligation, mais dès qu’il y a un symptôme d’une infection virale (pas que le Covid), il est préférable de porter le masque. Par exemple, c’est la recommandation que je fais à mes patients. Lorsqu’ils viennent, je cherche un créneau où j’ai moins de monde et je leur demande de porter le masque. C’est généralement bien accepté."

Quant à l’évolution du Covid, le docteur spadois se veut rassurant. "On va vivre chaque année avec des grippes, des infections respiratoires… et le Covid. Nous aurons des épidémies variables dans le temps et dans leur intensité suivant les années. Le vaccin (Pfizer) est d’ailleurs adapté chaque année en fonction des infections dans l’hémisphère sud (à leur sortie de l’hiver)."

Dans quelles pharmacies se faire vacciner ?

Sur la partie francophone de l’arrondissement, 15 pharmacies sont renseignées par le portail www.jemevaccine.be : Pharmacie Detry-Dupont, rue de la Station 24 à Aubel (087/687 034) ; Dison Pharma, rue Léopold 58 (087/312 235) ; Pharmacie Gildemeester – Lens, rue Moreau 45 à Herve (087/674 404) ; Pharmacie de Sart, av. Jean Gouders 56 à Jalhay (087/474 192) ; Pharmacie VPharma, av. des Alliés 104 à Malmedy (080/292 420) ; Phramacie de la Géronstère, route de la Géronstère 12 à Spa (087/771 991) ; Spa Multipharma, place Verte 44 à Spa (087/772 210) ; Pharmacie Aline Gillet, avenue du Doyard 9 à Stavelot ( info@pharmaciedestavelot.be) ; Pharmacie Darimont, avenue Félix Deblon 3 à Theux (087/229 959) ; Pharmacie Vissoul, route de Battice 40 à Thimister (087/445 862) ; Pharmacie Bihain, av. Joseph Lejeune 14 à Trois-Ponts (080/684 304) ; VPharma Ensival, rue de Pepinster 55 à Verviers (087/331 737) ; Pharmacie Schyns, rue de Liège 16 à Verviers (087/227 659) ; Pharmacie Demonceau, place d’Arles 4 à Verviers (087/224 602) et VPharma, rue de Limbourg 31 à Verviers ( www.rosa.be).