On a appris ce vendredi que le groupe Colruyt a conclu un accord avec les filiales Match et Profi du groupe Louis Delhaize en vue de l’acquisition de 28 magasins Match et 29 magasins Smatch en Belgique. Mais 27 autres magasins Match et Smatch sont menacés de fermeture puisqu’ils n’ont pas été repris par Colruyt. Parmi ceux-ci, il y aurait le Smatch de Stembert.

La boutique Terres de fromages devient Outlet du plateau à Herve

Située le long d’Outrecour à Herve, la boutique de Terres de Fromages a quelque peu changé. Désormais rebaptisée Outlet du plateau, elle propose, comme son nom l’indique, un outlet alimentaire. Avec par exemple des produits de second choix à prix d’amis. Des produits qui ont connu un souci de calibre, une mauvaise couleur d’emballage, un problème de date courte ou un achat en grosse quantité.

Le Beluga est à remettre, à Verviers, mais reste ouvert

Situé sur la chaussée de Verviers, le Beluga est à remettre. Bernard Pleyers souhaitant changer d’orientation professionnelle. D’ici là, le Beluga reste bien ouvert.