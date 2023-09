City Mall: la Ville de Verviers veut négocier avec le promoteur le rachat des terrains

Cela comprend en effet 1 400 m2 au sol pour le début de la rue du Marteau, 1 800 m2 pour la rue Spintay, 6 700 m2 pour le bloc de la rue du Marteau qui accueillait l’ancienne mutuelle et les galeries Voos. Pour rappel, les conclusions de l’étude "Quartiers durables", réalisée suite aux inondations de juillet 2021, voient ce périmètre comme "un espace majeur de réconciliation de la ville et de la rivière" qui ne peut pas se faire via une densification bâtie. Ce que prévoit pourtant la dernière mouture du projet de City Mall, avec la construction de 104 appartements et 4 surfaces commerciales.

"Ce sera donc plus difficile d’obtenir un permis pour une densification pareille en bord de Vesdre", indique Alexandre Loffet, bourgmestre faisant fonction (PS). S’il ne peut pas construire autant, le promoteur pourrait peut-être voir la revente des terrains comme une opportunité. Ce serait également pour la Ville (ou un autre opérateur régional) un moyen de reprendre la main sur le futur de cette zone du centre-ville.

Comment financer ces acquisitions ?

La Ville n’a évidemment pas les moyens de s’offrir ces terrains. Ce rachat potentiel pourrait alors se faire grâce à des aides régionales. "Pour ma part, j’ai déjà abordé le sujet depuis un petit temps avec la Région, précise Alexandre Loffet. La position est compliquée pour la Ville: on nous demande de délivrer un permis et on a une étude qui ne nous dit pas qu’on ne peut pas construire mais qu’on doit faire attention. Ce rachat pourrait être une opportunité d’y créer des espaces publics, de débordement."

Dans cette missive, le Collège demande également, si la proposition de lancer des négociations est acceptée, l’ajout d’une clause d’exclusivité d’un mois afin que City Mall ne commence pas d’autres discussions et n’accepte pas d’autres offres d’acquisition. À voir maintenant ce qu’en pensera le promoteur…