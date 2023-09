Quatre circuits de balades à la découverte des illustres Verviétois (vidéo)

"Nous avons imaginé quatre parcours touristiques, dont un très grand, de 29 km, qui peut être fait à vélo ou à trottinettes", détaille Christine Simonis, co-gestionnaire de la Maison du tourisme. Deux d’entre eux, de 3 km, se concentreront sur le centre de Verviers et l’Ouest de la ville, tandis que le dernier, de 7 km, emmènera les promeneurs vers l’Est. "Les parcours urbains sont très appréciés. On nous en demande de plus en plus. On avait déjà les fresques et les machines textiles… C’est donc un plus pour nous d’avoir des circuits supplémentaires."

En plus des informations déjà indiquées sur les panneaux (tous accessibles de la rue), le badaud est également invité à scanner le QRcode qui s’y trouve. "Il renvoie vers le site internet des illustres Verviétois, explique Philippe Lagasse de Locht, vice-président de Verviers Ambitions. On peut également y visionner des vidéos réalisées par Verviers Ambitions et l’historien Louis-Bernard Koch. Elles sont sous-titrées en anglais." À terme, chaque personnage disposera de sa propre vidéo.

Basé sur la "Nouvelle biographie verviétoise"

Pour rappel, ces panneaux ont aussi pour objectif de mettre en avant le travail réalisé par Freddy Joris et Louis-Bernard Koch, du comité scientifique d’Histoire de Verviers, au sein de leur Nouvelle biographie verviétoise, parue en 3 tomes jusqu’à présent, puisque la trentaine de noms mis à l’honneur a été piochée dans leurs ouvrages (en vente également à la Maison du tourisme).

Qui figure sur ces panneaux et où sont-ils installés ?

Le panneau de William Cockerill est le dernier à avoir été inauguré, lors des portes ouvertes du Solvent le week-end passé. ©D.R.

1. René Hausman, Maison du tourisme Pays de Vesdre, rue Xhavée

2. Alphonse Onnou, Maison du tourisme pays de Vesdre

3. Albert Dupuis, Conservatoire, rue Chapuis

4. Marguerite Stenhuse, Solidaris, pont Saint-Laurent

5. Pierre Fluche, FGTB, place Verte

6. Marie Mineur, FGTB, place Verte

7. Pierre David, bijouterie Langohr, place Verte

8. Germaine Gerbinet, CPAS, rue du Collège

9. Pierre Hauzeur de Simony, musée de Verviers, rue Renier

10. Georges Mourad, théâtre du Peigné, place du Marché

11. Pierre Rapsat, Verviers Ambitions, rue Thier Mère Dieu

12. Jean Vallée, Verviers Ambitions, rue Thier Mère Dieu

13. Charles Thirion, Verviers Ambitions, rue Thier Mère Dieu

14. Albert Duesberg, Verviers Ambitions, rue Thier Mère Dieu

15. Jean Bihin, Cornet-Mockel, place Sommeleville

16. William Cockerill, Solvent, rue de Limbourg

17. Corneil Gomzé, La Barcarolle, av. Jean Lambert

18. Auguste Vivroux, La Lainière, rue de Heusy

19. Marie-Henriette Pirard, CPAS, rue du Collège

20. André Boland, église Sainte-Julienne, avenue Léopold II

21. José Zurstrassen, Cabinet littéraire de Verviers, rue Peltzer

22. Victor Besme, centre d’affaires Houget, rue Victor Besme

23. Julien Désiré Houget, centre d’affaires Houget, rue Victor Besme

24. Célestin Martin, Houget, rue Victor Besme

25. Jean Lambert Bonjean, Hôtel Van der Valk, rue de la Station

26. Henri Vieuxtemps, chocolaterie Darcis, esplanade de la Grâce

27. Jean-François Ortmans, SWDE, rue de la Concorde

28. Florent Gouvy, Société royale d’Harmonie, rue de l’Harmonie

29. Louis Kefer, Société royale d’Harmonie, rue de l’Harmonie

30. Maurice Pirenne, Antiquités Legros, rue Peltzer de Clermont

31. Henri Boland, Mutualité chrétienne, rue Lucien Defays

32. Jacques Wynants, CSC Verviers, rue Léopold

33. André Ernst, Châssis Ernst, chaussée de la Seigneurie

34. Jean-Simon Renier, La Ville dans la Ville, rue du Collège

35. Musées de Verviers, La Ville dans la Ville, rue du Collège

www.verviers-ambitions.be/ILLVER/index.php