La Maison arc-en-ciel de Verviers a 10 ans: "On accompagne plus d’une centaine de personnes par an"

La Maison arc-en-ciel (MAC) existe depuis novembre 2013. L’association a été fondée après le départ d’une autre ASBL qui était originaire de Bruxelles et qui avait une décentralisation verviétoise. Il y avait donc une place qui se libérait pour aborder nos thématiques ; il y avait un public et des demandes de partenariats. Un mois après mes études de mon bachelier d’éducateur spécialisé, nous faisions l’assemblée générale constitutive.

De fin 2013 à 2015, nous avons d’abord été une association sans locaux. Nous avions une permanence à la Maison de l’égalité des chances et une à la maison des jeunes des Récollets. Puis, avec le développement de l’ASBL, il nous fallait un local pour s’établir. Et on a atterri ici ( NDLR: rue Xhavée, avec l’entrée au niveau du parking de la piscine), ce qui a permis de fixer un point de repère pour les personnes LGBT.

On a d’abord travaillé avec des bénévoles, jusqu’en 2018, à savoir des bénévoles tout-venant et des bénévoles du secteur psycho-médico-social. Une fois qu’on a reçu notre agrément de Maison arc-en-ciel par la Région wallonne, on a pu mettre en place une première équipe qui n’a eu de cesse de se développer.

L’équipe s’est élargie depuis ?

Oui, on est passé de bénévoles à une équipe de cinq salariés. Elle est composée d’assistants sociaux, d’éducateurs…

Pouvez-vous nous rappeler quel est le rôle du lieu ?

Notre spécificité est d’être un service social. La semaine, on reçoit toutes demandes d’aide, d’information, d’accompagnement. Mes collègues sont là pour recevoir les personnes de manière individuelle. On organise aussi des activités collectives en vue de rompre l’isolement. C’est aussi pour cela que l’on ouvre, le week-end, le bar associatif. Nos missions, ce sont l’aide à l’épanouissement des personnes, la lutte contre les discriminations et avoir un rôle de signalement en cas de faits LGBT-phobes. Pour ça, on travaille sur pas mal d’axes en termes de sensibilisation, tels que celui des formations professionnelles et des animations dans les écoles.

Au fil du temps, comment les missions de la MAC ont-elles évolué ?

On a la particularité d’être reconnu en initiative locale pour l’intégration. Ce qui signifie que nous avons des permanences sociales spécifiquement dédiées aux personnes en demande de protection internationale, sous critères de persécutions homophobes et transphobes. Cela représente 85% des dossiers qu’on gère actuellement. On prend vraiment avec ces personnes, ce qui n’est pas toujours possible dans les centres d’accueil puisqu’il y a trop peu de personnel. On essaye de les préparer au mieux pour leur audition au Commissariat général des réfugiés et apatrides. Aujourd’hui, on a aussi beaucoup de demandes et de questionnements de personnes sur les transidentités, que ce soit les proches ou les personnes concernées qui viennent valider des informations entendues à gauche et à droite.

Combien de personnes suivent un accompagnement chez vous chaque année ?

On est parti d’une page blanche. Aujourd’hui, on accompagne plus d’une centaine de personnes annuellement ; on accueille plusieurs milliers de personnes à nos activités depuis nos débuts et on a sensibilisé plusieurs centaines de jeunes et de professionnels.

Quel regard portez-vous sur cette décennie de combat pour une société verviétoise plus inclusive ? Les mentalités ont-elles changé ?

D’un point de vue des avancées législatives, je pense que la législature en cours a vraiment axé son travail sur pas mal de thématiques liées à nos publics, notamment via de nombreux appels à projets (tant au Fédéral, via la secrétaire d’État de l’Égalité Sarah Schlitz puis Marie-Colline Leroy, que de la Région wallonne, sous l’égide de Christie Morreale. Le plan wallon de lutte contre les LGBT-phobies a permis également des avancées. Il permet entre autres un renforcement de notre secteur. Notre MAC est aussi reprise comme projet pilote au sein de ce plan, pour l’accompagnement des personnes étrangères LGBT.

Quelles sont les thématiques sur lesquelles il est impératif d’avancer selon vous ?

Même si la Belgique arrive deuxième dans le classement ILGA, il reste quand même des choses à faire. Il y a encore hélas de vastes chantiers. En priorité, il y a la sensibilisation. Cela comprend la formation des professionnels dans tous les secteurs (santé, santé mentale, magistrature, police…) et les animations scolaires.

On travaille également sur un plan communal à proposer à la prochaine mandature avec des actions concrètes qui, à notre sens, répondrait aux besoins de notre public. Avec notre fédération Prisme, on travaille aussi à la rédaction d’un mémorandum à destination des pouvoirs politiques.

Quel est le programme, en quelques mots, de la journée festive de ce vendredi, dès 16 heures ?

On investit le parking de la piscine. On aura une scène où vont se produire différents groupes, des DJ’s, dont DJ Kozak. Il y aura aussi un drag show de Varvara et un moment de prise de parole de la Maison arc-en-ciel, de la ministre Morreale et du bourgmestre faisant fonction. On veut vraiment que ce soit un moment festif et de retrouvailles avec le public. Il y a aura aussi un stand de make-up, un bar à l’intérieur et à l’extérieur ainsi que de quoi manger. Enfin, l’ASBL Ex-Aequo sera là avec sa camionnette de dépistage.

https://ensembleautrement.be