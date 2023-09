Pour sa 10e édition, le Relais pour la vie de Verviers voit les choses en grand

Plus de 1 000 participants, une cinquantaine d’équipes et une centaine de battants sont déjà inscrits. "Nous sommes très contents, note-t-elle. D’autant que certains battants s’inscrivent également le jour J, en fonction de comment ils se sentent." Avant même que le Relais ait commencé, ce sont plus 30 000 € qui ont rejoint la cagnotte. Un bon début quand on sait que 72 500 € avaient été récoltés à la fin du week-end en 2022.

Pour cette édition anniversaire, le Relais pour la vie accueillera une tente dédiée à l’art et à la peinture. "Plusieurs artistes ont accepté de faire don de certaines de leurs œuvres. Celles-ci seront entièrement revendues au profit du Relais." Des peintres et illustrateurs seront également présents les deux jours pour dispenser des ateliers.

Le bien-être des battants reste un primordial. Pour ce faire, de nombreux soins leur seront proposés, tels que des massages, de la réflexologie plantaire, du shiatsu ou de la kinésiologie. "Ils seront choyés", assure Jocelyne Nerenhausen. Bonne nouvelle également, le dimanche retrouvera son jogging de 5 km à 10 h 30 et sa marche de 5 ou 10 km (départ entre 9 et 12 heures). "Beaucoup de gens nous le demandaient", confirme-t-elle.

Enfin, l’arbre du souvenir, initié l’année dernière, sera à nouveau de la partie. Les personnes ayant perdu un proche du cancer pourront venir y accrocher une photo, un petit mot ou un dessin. "Celui-ci est accessible tout le week-end. On peut y passer quand on veut. C’est plus simple pour certains de s’y recueillir. La cérémonie des bougies est parfois assez compliquée émotionnellement. Et elle sera encore plus intense cette année", annonce la responsable communication.

https://www.relaispourlavie.be/relays/verviers-2023

Trois moments forts à ne pas manquer

De nombreuses activités viendront émailler le week-end. Mais trois moments restent incontournables.

L’arbre du souvenir sera également accessible aux visiteurs tout au long du week-end. ©RPVV

Le départ du Relais pour la vie de Verviers sera donné ce samedi, à 15 heures. Les participants se retrouveront sur la piste du stade de Bielmont et commenceront à marcher. "C’est assez poignant pour les battants, surtout quand c’est la première fois", explique Jocelyne Nerenhausen.

En soirée, à 20 h 30, se déroulera la cérémonie des bougies. Un moment de silence et de recueillement pour penser à ceux qui nous ont quittés, à ceux qui luttent contre la maladie mais aussi à ceux qui l’ont vaincue. "Comme c’est la 10e édition, la cérémonie sera plus étoffée et plus impressionnante."

Le dimanche, à 14 h 45, le rendez-vous est également donné pour le dernier tour de piste. L’organisation, qui a aussi invité les précédents comités, se rejoindra sur scène pour annoncer les premiers chiffres.

L’ambiance festive et musicale sera aussi assurée (avec notamment une démonstration des cheerleaders (pom-pom girls) et de zumba, ainsi qu’un concert de Besac Arthur et du groupe Human Chords). Des personnages de Star Wars défileront. " On aura aussi Marcus de la Pat’Patrouille, le samedi de 15 à 19 heures et le dimanche, de 11 à 14 heures." L’entrée est gratuite.