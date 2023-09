Le promoteur City Mall condamné à verser plus d’un million d’euros impayés à la Ville de Verviers

De mois en mois, comme City Mall conteste ces redevances, la facture gonfle, pour dépasser le million d’euros. La Ville de Verviers n’a toutefois pas laissé faire puisqu’elle a intenté une action en justice pour récupérer ces montants impayés.

Après des mois d’attente, le verdict vient de tomber. Ce lundi 18 septembre 2023, le tribunal de 1re instance de Liège – division Verviers a donné raison sur toute la ligne à la Ville de Verviers et n’a pas retenu les arguments développés par le promoteur pour contester l’application de ces taxes.

La filiale City Mall Verviers est ainsi condamnée à payer toutes les redevances impayées, pour un montant total de 1 126 342,71 €: 1 071 672,40 € pour le quai Jacques Brel et 54 670,31 € pour la rue du Marteau (avec la démolition de l’ancien Disque d’Or).

À cela s’ajoutent les intérêts, à calculer aux taux légaux, depuis que chaque tranche de redevance n’est pas payée, ainsi que les futures redevances, dont la légitimité a été confirmée par la même occasion.

"Comme pour tout le monde"

"C’est un soulagement pour la Ville, qui a eu gain de cause sur l’ensemble des éléments invoqués, sourit l’échevin des Finances et bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet (PS). Le jugement confirme que les redevances réclamées étaient bien justifiées et valables. C’est l’application du règlement-redevance communal, comme pour tout le monde."

Il précise également que, "contrairement à ce que l’opposition a souvent prétendu, nous avons mené toutes les procédures légales pour récupérer ces montants. pour qu’une créance soit exigible, si elle est contestée, on doit aller en justice et c’est ce qu’on a fait, avec le résultat qui nous donne totalement raison".

À noter cependant que City Mall a aussi le loisir d’interjeter appel.