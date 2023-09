Patrick Duret, ambassadeur propreté à Verviers: "Un endroit plus propre, c’est plus convivial !"

Patrick Duret, habitant Verviers depuis de nombreuses années, lui, n’est pas indifférent aux déchets qui jonchent les rues de sa ville. Depuis 2018, il tente d’agir en récoltant les déchets qu’il voit sur son chemin. "J’ai commencé à ramasser les saletés dans la ville parce que je voulais que ça change. Je commence à partir de 7 heures et je suis encore là parfois jusqu’à 22 heures. Je fais ça tous les jours, même le dimanche!"

Patrick équipé de ses gants, de sa machine et de ses sacs-poubelles sur la place Verte. ©Cindy Thonon

Son secteur, c’est principalement le centre-ville de Verviers, à savoir la place Verte, la place du Martyr et les rues avoisinantes. "Je fais un circuit de 25 rues par jour. Je passe par Mangombroux, Stembert, je redescends à Verviers et tout ça avec ma petite machine." Il se déplace en scooter en raison de sa santé, c’est un peu comme ça qu’il s’est lancé dans le bénévolat. "J’ai voulu continuer à aider pour me changer le moral aussi."

Dès qu’il voit un déchet sur son chemin, Patrick s’en occupe, il veut rendre sa ville plus agréable. ©Cindy Thonon

Ce qu’il fait, ce n’est pas seulement ramasser des déchets. Son objectif à travers cette routine quotidienne, "c’est rendre les gens plus heureux en retrouvant une ville bien propre. Il faut que ça soit quelque chose de propre et de convivial. À ce moment-là, les gens respectent plus".

La rencontre

Peu après les inondations de juillet 2021, il a rencontré Peter et son époux Ray, par hasard. Le couple était de passage à Verviers. Les parents de Peter ont vécu à Verviers et sa maman lui vantait la beauté de Verviers quand il y vivait. Après les inondations, il était désireux de venir aider les habitants. "On s’est rencontré naturellement. Et Patrick était intéressé par notre initiative donc je lui ai proposé de nous rejoindre ou de s’inscrire sur Be WaPP. Il était tellement motivé qu’il a fait les deux."

Patrick et Peter en action à la fin de leur boucle, Patrick récupère les déchets dans son sac. ©Cindy Thonon

Il a donc reçu le matériel de Be WaPP, comme des gants et une pince, entre autres. L’objectif principal de la campagne que Peter et Ray ont lancée est basé sur la prévention. Le changement s’opère via deux facteurs essentiels annonce Peter: agir soi-même ; et une communication positive. "Ça ne sert à rien d’incriminer les gens parce que nous non plus on n’est pas 100% parfaits. À la place de leur dire qu’ils ne doivent pas faire telle ou telle chose, on leur dit un petit mot gentil et ça fonctionne !"

Affiches et sous-verre

Ensemble, ils partagent ce message à travers des affiches qu’ils distribuent aux commerçants avec ce slogan "Ville propre, ville sympa !".

Des affichent sont présentes dans de nombreux commerces, cafés et restaurtants verviétois. ©Cindy Thonon

Il existe aussi des sous-verre présents dans plus d’une dizaine de brasseries, restaurants et cafés de Verviers et Ensival. Différents messages détournés de formules connues qui s’adressent à un large public. Par exemple: "Évadez-vous dans le monde virtuel, ou améliorez le monde réel. Monde propre, esprit propre". Il y en a d’autres avec des formules détournées de Descartes ou encore des slogans en wallon. Ils ont toujours plus ou moins le même message à l’arrière: "Un geste d’amour, chaque jour. Supprimez au quotidien un (ou quelques) déchet(s) de votre chemin".

Voici un échantillon de sous-verres que Peter, originaire de Flandre, a déjà créé. ©Cindy Thonon

Patrick et Peter, et tous les bénévoles qui participent à cette initiative, sont persuadés que la prévention et la communication positive restent les meilleurs moyens de conscientiser. Et ils remarquent déjà des changements à Verviers et Ensival.