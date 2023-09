Échanger des techniques sur la gestion de l'eau potable avec la SWDE à Verviers

Il consiste à améliorer la performance du réseau de l’eau, notamment via la gestion et la distribution, et in fine permettre un accès à l’eau potable et développer une autonomie. Comme le bourgmestre f.f. Alexandre Loffet (PS) l’a rappelé, l’accès à l’eau potable est un élément essentiel à une bonne qualité de vie. "Pour la Ville, vous accueillir ici est une manière de témoigner son engagement en faveur de ce projet et du droit à l’accès à l’eau potable pour tous."

Ce sont des discussions techniques qui ont occupé les membres de la délégation durant leur séjour dans la capitale wallonne de l’eau. Ils ont aussi visité le siège social de la SWDE basé à Verviers, le centre de compétences du Polygone de l’eau du Forem ainsi que des stations de traitement de l’eau.

De gauche à droite: Joseph Olenga, ingénieur à Kindu et le président de l’ASUREP de la province du Maniema, Kïeke Lukingana. ©-C.T.

"Nous sommes contents de l’accueil que nous avons reçu ici à Verviers. Nous avons pu échanger différentes techniques via les formations notamment sur le calcul du coût de l’eau", témoigne le président d’une ASUREP de la province du Maniema, Kïeke Lukingana. "Nous utilisons des techniques similaires moins avancées chez nous car nous fonctionnons surtout avec l’énergie solaire et parfois thermique. Ici, nous avons appris des techniques qui vont nous permettre de comprendre certains problèmes rencontrés", complète Joseph Olenga, ingénieur à Kindu.

À noter qu’une ASUREP est une association des utilisateurs de réseaux d’eau potable, c’est un modèle qui a été mis en place en République démocratique du Congo.

La responsable des projets internationaux de la SWDE, Minazola Miantuadi, a tenu a remercié les partenaires du projets et détailler les échanges riches du séjour. ©-C.T.

"Ce sont les usagers eux-mêmes qui gèrent leur propre réseau. Ils ont mis en place une gouvernance qui ressemble à une démocratie locale pour lequel on a échangé durant leur séjour", souligne la responsable des projets internationaux de la SWDE, Minazola Miantuadi.