Il est venu le temps des cathédrales ou encore Belle. Nul doute que ces titres vous font penser à la comédie musicale Notre-Dame de Paris, qui fut incontournable à la fin des années 90 et début 2000 avec Garou, Hélène Ségara ou encore Patrick Fiori.

Un succès incontestable qui ravit toujours les spectateurs, plus de vingt ans après, lors de diverses reprises. Cela tombe bien ! Une troupe verviétoise présente un tout nouveau spectacle Sur un air de Notre-Dame de Paris, avec NK Productions de la famille Pick et DB Events Factory. "En fait, nous l’avons déjà présenté lors d’une double première soirée, où nous avions fait salle comble, en janvier 2020 au Trianon à Liège, détaille Nicolas Pick. Mais depuis, le Covid est passé…" Sous l’impulsion de tout le monde, la troupe s’est remise en scène fin d’année dernière pour répéter. "Mais par rapport à la première version, il y a eu plusieurs adaptations, dont au niveau de la distribution car quatre chanteurs ont dû être remplacés."

Et c’est samedi soir, le 16 septembre 2023, que quelques personnes ont pu découvrir en avant-première des titres de ce spectacle à la gloire d’Esmeralda ou encore de Quasimodo. "Nous avons présenté une moitié du spectacle avec les titres incontournables, tout en laissant les artistes présenter les chansons et les personnages." La troupe partira pour cinq représentations d’ici début novembre, avec notamment un passage au sein de l’église Saint-Jacques de Liège en ouverture le 7 octobre ou surtout le 4 novembre dans l’église Sainte-Julienne de Verviers. "Nous voulions jouer dans les églises car quoi de plus beau que d’interpréter Notre-Dame de Paris dans un cadre religieux. Avec les décors et costumes, l’ambiance lumineuse et l’écho d’une église, cela sera merveilleux." Sans oublier que la troupe sera accompagnée par le ballet de NK productions et de l’école de danse New Dance. Nul doute que ce spectacle de qualité sera un incontournable de la région durant cet automne.