Le vélo, star de la semaine de la mobilité à Verviers

Pour cette journée d’ouverture, les activités étaient principalement concentrées sur la place Verte avec notamment la police et la cellule prévention de la province de Liège qui avait organisé un petit parcours de découverte du vélo avec l’apprentissage du code de la route. Ensuite, divers ateliers étaient mis sur pied. À commencer par un atelier de réparation de vélos très apprécié et mené par l’ASBL Repair Café. Quant au Gracq (le Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens), il présentait différents types de vélos. Enfin, il y avait encore la présence d’Infor Jeunes pour le passage du permis de conduire (motorisé) ou encore la possibilité, sur un autre stand, de se préparer un bon jus de fruit frais tout en pédalant pour faire fonctionner le pressoir.

Quant aux prochains jours, il y a notamment encore la journée "Roulez jeunesse" le mardi 19 septembre, avec 650 élèves de 5e secondaire de tous les établissements de Verviers. Ou encore un ciné débat et table ronde sur le vélo, le 22 septembre à l’espace Duesberg.