Quatre couples ont renouvelé leurs vœux à Verviers

Et Émilie Henry d’aller dans le même sens. "Maintenant tout va tellement vite et nous vivons à mille à l’heure. C’est une façon de mettre sur pause et de réfléchir concrètement sur le fait que l’on s’aime toujours. Et de savoir si on a envie de resigner pour le même nombre d’année. C’est un beau check-up de couple je trouve. C’est une initiative très positive. Nous avons sauté sur l’occasion pour le faire. On aurait très bien pu le faire autour d’un repas. Mais de pouvoir le faire dans le lieu où nous nous sommes mariés à l’époque, cela donne une dimension plus officielle même si ce n’en est pas vraiment une. Cela donne davantage de valeur. Nous sommes heureux d’avoir pu le faire."

Outre eux, les couples Émile Darimont et Marie-Claire Eloye et Georges Denis et Nicole Duckers ont vu leurs vœux renouvelés. Enfin, un dernier couple souhaitait ne pas être cité.