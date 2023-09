Lumaë, des vêtements pour enfants au centre de Mangombroux

"Je fais des créations pour enfants depuis six ans, précise Stéphanie Hennes, qui ouvre donc Lumaë. Avec des bonnets, des foulards, des pantalons, des bandeaux,… Tout cela se faisait à mon domicile et via ma page Facebook Créa’Steph. Mais ça faisait quelque temps que je pensais à ouvrir ma propre boutique. Puis je suis allée chez des fournisseurs pour obtenir et proposer également d’autres collections pour enfants, dont Babystyling qui exigeait justement l’ouverture d’une boutique pour pouvoir obtenir leur gamme. Alors, je me suis lancée. Enfin, j’ai eu l’opportunité de m’installer dans la surface anciennement occupée par l’institut K-re, où je travaille également, et que je connaissais donc bien. Sans oublier que c’est un chouette quartier."