Le Solvent s’interrogera sur la fast-fashion à Verviers

Les 16,17, 23 et 24 septembre 2023, le Solvent, véritable site du patrimoine du textile verviétois, organise ses journées portes ouvertes avec un élément nouveau. "Cette année, on a décidé de mêler des manifestations artistiques à l’aspect du patrimoine industriel verviétois", présente le président du Comité scientifique d’histoire de Verviers, Freddy Joris. En effet, une exposition de l’artiste Liégeois Jean-Jacques Messiaen, Dead White Man’s Clothes (les vêtements de l’homme blanc mort) prendra place sur le site durant les journées portes ouvertes. "Ce montage dénonce très clairement la fast-fashion, soit les excès du textile aujourd’hui. L’artiste a utilisé des vêtements qui sont donnés à l’ASBL Terre, certains sont dans l’état dans lequel ils arrivent dans les bulles et d’autres sont dans l’état dans lequel ils sont prêts à partir en Afrique. Ça fait un montage assez interpellant quand on entre dans le Solvent."