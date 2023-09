Le festival Paroles d’Hommes devient "Paroles d’Humains"

Il a ensuite été structuré en ASBL 2007 et est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2009, le festival a déjà organisé, à ce jour, plus de 230 représentations théâtrales, 110 concerts, 60 animations d’éducation permanente, 120 conférences, débats, films et expositions. D’une seule édition prévue, il en est aujourd’hui aux portes de la 23e… annoncée entre le 24 janvier et le 17 février 2024.

"Vingt-deux ans. C’est un bel âge non ? L’âge des départs, des rebonds, des envies fracassantes, l’âge de ne pas être trop sage, pas encore assis ni rassis, l’âge d’entreprendre encore et d’avancer toujours…", écrivait Christophe Kauffman, directeur du Centre culturel de Soumagne, partenaire du festival, à propos de la dernière édition. Le festival a ainsi décidé de poursuivre l’aventure en effectuant un changement de dénomination. "Dans un souci de cohérence avec l’ensemble des thématiques abordées au fil de toutes ces années et afin de suivre le cheminement pris par la Ligue des Droits Humains, l’Assemblée générale de notre ASBL a voté pour une nouvelle dénomination plus inclusive et en phase avec l’évolution de notre société: le festival Paroles d’Humains."