Verviers: journée portes ouvertes commune pour les pompiers et les policiers de la zone Vesdre

Ce dimanche 17 septembre 2023, les portes ouvertes seront l’occasion pour les services de se rencontrer dans un tout autre contexte.

Le GRIMP

Au programme, les grands classiques des démonstrations seront repris, assure Jérôme Desarcy ayant repris la présidence de l’Amicale des pompiers verviétois récemment. Comme l’année dernière, la rue Simon Lobet sera fermée à la circulation pour accueillir les festivités. Cette dernière relie la caserne des pompiers au commissariat de police.

"La démonstration du GRIMP est toujours impressionnante, c’est le groupe d’intervention en milieu périlleux. Cette année, ils simuleront un accident de parachute au niveau d’un poteau près du stade de Bielmont. Les pompiers descendront la victime en brancard jusqu’à la caserne", détaille Jérôme Desarcy.

Outre les exercices et interventions, des stands seront installés le long de l’axe fermé. Ils porteront notamment sur la réanimation cardiaque ou d’autres dédiés à la prévention afin d’aborder la culture de risque et de crise que les services mettent en place dès le plus jeune âge. "Lors des démonstrations, on explique qu’on fait tous partie de la société, comment on intervient et comment le citoyen peut nous aider lors d’interventions", ajoute le colonel Quentin Grégoire. Le lundi, ce sera au tour des écoles primaires et maternelles de Dison, Verviers et Pepinster de profiter d’une journée avec les services de secours.

Quel objectif ?

"On pense que c’est uniquement pour les enfants cependant, ça permet aussi aux adultes de se rendre compte du métier qu’on fait. Et parfois, ça suscite des vocations chez les plus jeunes", remarque le président de l’Amicale des pompiers.

"L’objectif est de montrer que l’ensemble des métiers de la sécurité forme une équipe", complète le comandant des pompiers de la zone VHP. Le service du CHR de Verviers sera aussi présent.

À noter qu’une partie des bénéfices sera reversée aux enfants placés par le juge.

Infos: Facebook zone de secours Vesdre-Hoëgne& Plateau, zone de Police Vesdre et l'événement portes ouvertes Pompiers-Police Verviers.