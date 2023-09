Qui est Jérôme Bonhomme, le nouveau directeur général du CHR Verviers?

Infirmier, à la base

Contrairement à son prédécesseur, Jérôme Bonhomme vient du sérail hospitalier et même médical. Il était en effet jusqu’ici adjoint à la direction générale de l’hôpital de la Citadelle, à Liège, et a commencé sa carrière professionnelle comme infirmier.

Selon son profil LinkedIn, Jérôme Bonhomme est détenteur d’un baccalauréat en soins infirmiers, décroché en 2009 à la Haute École de la Province de Liège (de l’école André Vésale, au Barbou). Il y a aussi suivi (et réussi, en 2010) une spécialisation en soins péri-opératoires, alors qu’il travaillait déjà, depuis juin 2009 comme infirmier en bloc opératoire, au CHU de Liège.

Combinant toujours boulot et études, Jérôme Bonhomme a décroché un master en santé publique à l’université de Liège, en 2013. Il est ensuite passé, en 2015, du Centre hospitalier universitaire à l’hôpital de la Citadelle, comme responsable de bloc opératoire.

Nouvelles formations: en management de projet dans le domaine de la santé et des soins, à la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Hénallux) puis un certificat interuniversitaire en conception et management de la stratégie des institutions de soins, administration-gestion des établissements hospitaliers et de santé, à l’université catholique de Louvain (UCL).

C’est alors, en 2018, qu’il devient adjoint à la direction générale de l’hôpital de la Citadelle, en charge de la gestion des quartiers opératoires (au nombre de trois, avec 24 salles d’opération, 350 collaborateurs et médecins).

L’an dernier, durant deux mois, il a intégré les hôpitaux universitaires de Strasbourg (France), dans le cadre du programme d’échange HOPE ("European hospital and healthcare federation", la Fédération européenne des hôpitaux et des soins de santé). Cela lui a permis, écrit-il sur son profil LinkedIn, "d’élargir mon champ d’horizon et d’imaginer le futur système de santé de demain. Programme de leadership pour les cadres hospitaliers, il m’a donné l’opportunité de renforcer et d’acquérir des compétences et de valoriser mon parcours".

Un des arguments qui, avec son parcours professionnel et sa connaissance d’un hôpital, ont dû étayer sa candidature comme nouveau directeur général du Centre hospitalier régional de Verviers, ainsi que retenir l’attention de la majorité des membres du jury qui a finalement proposé de le choisir, ce que le conseil d’administration de l’intercommunale verviétoise a fait ce mardi donc.