Verviers: Francine Evrard et René Fayen ont célébré leurs 50 ans de mariage

Un jour, Francine lui propose de l’accompagner à un concert de Gilbert Montagné et il accepte. Ils dansent sur la chanson The Fool. Et c’est ainsi que leur histoire commence.

Après la naissance de ses enfants, Jean-François et Véronique, le couple quitte le quartier des Hougnes pour s’installer à Lambermont où ils accueillent maintenant avec joie leurs trois petits-enfants.

La recette de la longévité de leur couple ? Que chacun accepte l’autre tel qu’il est, tout en conservant une autonomie, et avec beaucoup de respect l’un envers l’autre. Ils apprécient également les vacances en duo et partager des activités ensemble. Félicitations à eux !