Coup de pouce de la Ville

Un registre de condoléances est d’abord disponible depuis ce 12 septembre dans la salle des pas perdus de l’hôtel de ville (un registre numérique a aussi été mis en ligne sur le site de la Commune). La Ville va également débloquer un montant de 2000€ pour deux associations: une marocaine, Takoucht, conseillée par des Verviétois notamment présents sur place, et deux verviétoises, Essalem et Héritages des femmes ASBL, qui se sont associées pour une collecte de dons.

"Nous savons que de nombreuses familles à Verviers ont des liens étroits avec le Maroc, et nous partageons leur inquiétude pour leurs proches là-bas. Nous tenions avec la ville de Verviers (en attendant le passage au conseil communal) soutenir et être solidaire de cette catastrophe subie par la population marocaine", appuie l’échevin de la coopération au développement et de la solidarité internationale, Antoine Lukoki.

"Un toit et de quoi se couvrir !"

L’association Essalem réceptionne d’abord du matériel: couvertures, tentes, sacs de couchage, piles, lampes de poche, produits d’hygiène, couches pour bébé, paracétamol… "Les habits, ce n’est pas une urgence et puis cela aurait demandé un tri etc. On préfère se focaliser sur des choses qui sont vraiment urgentes, ce qu’ils veulent là-bas, c’est avoir un toit et de quoi se couvrir", souligne Yamina Bounir.

"On a des associations partenaires sur place, on sait quels villages cibler. On a des contacts aussi avec des personnes qui sont dans des villages complètement retirés, qui ont été coupés du monde pendant deux jours. Il y a des personnes qui sont décédées et qui sont en attente de se faire enterrer parce que les autorités n’arrivaient pas à y accéder et à constater le décès. Ils sont dans une situation dramatique. Et puis, il ne fait pas oublier que ce sont des régions qui sont très froides et que l’automne, l’hiver, va arriver."

Une camionnette partait déjà ce mardi de Verviers pour rejoindre le départ d’un semi-remorque à Charleroi, apprêté avec d’autres associations liégeoises et bruxelloises.

©Essalem

L’ASBL a par ailleurs lancé une cagnotte en ligne pour acheter 6 000 € de tentes et 3 000 € pour des colis alimentaires. À l’heure d’écrire ces lignes, près de 5 000 € (55%) étaient déjà récoltés. "On y arrivera parce qu’il y a une belle solidarité, une super-mobilisation et pas que de la communauté marocaine. J’ai des collègues belges qui sont très touchés également. C’est très émouvant."

Des relais sur place

Les bénévoles de l’ASBL La Main du bonheur (aide humanitaire multiple au niveau national et international) étaient aussi passé à l’action ce mardi et amenaient des colis à Liège. "On a pas mal de produits d’hygiène, des couches pour les enfants, des serviettes hygiéniques, des couvertures, des couverts en plastique, des béquilles… Un transporteur va partir gratuitement une ou deux fois à Marrakech", expliquaient Noura El-Marzouqy et Sabine Weiss pour l’association.

©La main du bonheur.

Les dons financiers sont également les bienvenus. "Il y a des gens sérieux sur place avec qui on travaille depuis des années. On va leur envoyer l’argent récolté et en fonction de ça, ils vont voir quels sont les besoins. Apparemment, la nourriture il y en a déjà beaucoup, les gens des quatre coins du Maroc se sont mobilisés. Les sinistrés ont besoin de tentes, de couvertures, parce que la nuit il fait froid. C’est le Haut Atlas, c’est dans les montagnes. L’argent servira aussi à acheter des médicaments." Un premier versement a déjà permis ce mardi d’acheter chaussettes, serviettes, couvertures, lait, sucre…

©La main du bonheur

"On peut tous agir à notre manière !"

Le PS verviétois invite également les donateurs à déposer tentes, couvertures, lits de camp, groupes électrogènes, conserves alimentaires, lampes torches et matelas à son siège, en Crapaurue. "La catastrophe qui touche le Maroc est horrible et rappelle les terribles images vues il y a quelques mois en Turquie déjà… On peut tous agir à notre manière pour leur venir en aide !", publiait Cyril Ploemmen, conseiller de l’action sociale, ce lundi.

Prévoir le 2e temps !

Un appel aux dons financiers a également été lancé dans les Mosquées de la Province de Liège (MPL) et l’Association des Mosquées de Verviers et de l’Arrondissement (AMVA).

"D’abord on ramasse l’argent, et puis on verra ce que l’on fait comme geste, parce que la nourriture, les habits, il y en a déjà pas mal ! On aimerait aider des familles qui sont vraiment perdues, sans mobylettes, sans scooter pour aller faire des courses etc. On pense tout le temps aux tentes etc., c’est vrai que c’est un 1er secours, mais il faut aussi se demander ce qu’ils vont faire après, penser au 2e degré !", insiste Mohamed Bouassam, directeur de la mosquée Errahma.

Une telle action avait déjà été menée, il y a à peine quelques mois suite au séisme qui touchait la Turquie et la Syrie le 6 février dernier. "On a récolté à ce moment-là plus ou moins 60 000 €. Cela a vraiment bien marché."