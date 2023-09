"Cette fermeture était prévue et programmée dans le cadre du chantier et est accentuée par les travaux de démolition entrepris par City Mall. Elle résulte d’un compromis entre la sécurité des ouvriers et le maintien d’un maximum de circulation à cet endroit", indique la Ville de Verviers, dans un communiqué.

les automobilistes venant de la rue Gymnase doivent emprunter la déviation mise en place via la rue Spintay pour se rendre à l’ouest de la ville ou quitter le centre. L’accès à la rue Henri Hurard et au parking attenant reste accessible durant le chantier. Il n’est toutefois plus possible de rejoindre la place du Martyr: il faut en effet faire demi-tour au niveau du petit parking de la place Saint-Paul, où un dépose-minute a également été mis en place pour déposer les élèves des écoles toutes proches.

"La circulation sera maintenue sur le piétonnier Brou/Harmonie entre 5 et 11 h 30 ce qui permettra aux usagers de se rendre, via le pont Saint-Laurent, vers la place du Martyr en matinée." La rue du Marteau devrait normalement être rouverte pour les fêtes de fin d’année.