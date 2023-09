Une brocante pour passer les portes du refuge de la SPA, à Stembert

Ce dimanche, c’était la 11e brocante de la Société verviétoise pour la protection des animaux (SVPA) à Stembert. Les nombreux étals s’enchaînaient le long de la rue Slar et de la rue Haut de Trème. "Tous ces emplacements que les gens ont pris pour exposer, ce sont des sous pour la SPA et tout ce qu’il y a devant la SPA, ce sont des choses que les gens nous déposer toute l’année. Tout ça, plus les bénéfices des pains saucisses et des boissons vont à la SPA", explique Valériane Angelroth, employée et soigneuse. Ces animations sont également l’occasion pour les chalands de passer les portes du refuge. "On ouvre le refuge à certaines heures, on n’ouvre pas toute la journée parce que pour les chiens c’est très stressant d’avoir tout le tout du monde. On ouvre heures différentes, séparées à chaque fois d’une heure de pause." Les gens peuvent ainsi se rendre compte de ce que c’est, des animaux qu’il y a, poser leurs questions… "Cela peut parfois aider à avoir une adoption après. Aujourd’hui, on ne fait aucune adoption parce que l’on ne veut pas que ce soit des coups de tête, on veut que ce soit des actes réfléchis. S’ils sont intéressés par un animal qu’ils ont vu, on leur demande de retéléphoner quand le refuge est ouvert, une fois qu’ils ont dormi dessus, pour leur refixer un rendez-vous !"