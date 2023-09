Le nouveau Vibe Festival, une scène pour les talents verviétois

Pour sa 1re édition, le festival prendra ses quartiers aux Temps Mêlés, espace culturel qui a investi les sous-sols de l’ancien manège à Verviers depuis 2021. Ce sera d’abord une programmation musicale très éclectique. La scène s’ouvrira le vendredi 22 septembre avec "un style qui fait la fierté des verviétois": le rap. Et cela avec R. NimA, Sixo Master Flow, Oli Boy (et ses compagnons de Sensivibes) et deux jeunes de la MJ, Sheloves & 1JB.

Place à la chanson française le samedi avec Marianne Doucet, suivie d’un concert piano-accordéon de Pirly Zurtrassen "entre jazz et folklore" et les groupes On Road 66, Guess What ? !! et El K-Mino.

Finalement, le dimanche sera l’occasion de découvrir des styles musicaux d’autres cultures avec Besac Arthur, la Kompania Randevous et Nice Idée.

D’autres artistes seront également mis à l’honneur durant ce week-end, comme Jérémy Parotte avec son projet photographique Downtown Verviers. À travers ses clichés pris durant l’été 2023, il montre une ville pleine de vie, colorée, multiculturelle, pleine d’émotions et d’espoirs. Mais il y aura encore de la sérigraphie avec les illustrations de Charlotte Langohr et Pan Dsgn, une démonstration de lasagnographie (technique de gravure sur tétra pack et impression avec un appareil à lasagne) par Carter Newlife, des tatouages en live par Galatée et Flowstate et une peinture murale par Lo Artist…

Avec cette initiative, les organisateurs cherchent à créer des synergies entre les artistes et renforcer "le sentiment de fierté des verviétois via la culture et améliorer le regard porté sur la ville". Une 2e édition est déjà prévue pour l’année prochaine et se passera cette fois-ci à la Maisnon des jeunes des Récollets. Sa caractéristique nomade vise en effet à aller à la rencontre de la population et à mettre à l’honneur le patrimoine exceptionnel de la ville de Verviers.

Infos: vibefestivalverviers sur Facebook ou lestempsmeles.ve