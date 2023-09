Le Verviétois André Deblond et son épouse ont vécu le séisme au Maroc : "Le plus violent que j’ai jamais vécu!"

S’il était ainsi éloigné de l’épicentre d’environ 270 km, il a tout de même été impressionné de la violence des secousses. "Je suis professeur de physique et j’ai un diplôme de docteur en sciences géologiques de l’université de Liège et le diplôme complétant en environnement. Donc je connais assez bien le sujet et j’ai déjà eu l’expérience de quelques séismes (Liège en 1983, à Roermond dans les années 1990, dans les Vosges et au Burundi). Celui-ci, c’était le plus violent que j’ai jamais vécu !", débute-t-il avant de raconter: "Le tremblement de terre a été enregistré officiellement à 23 h 11 et, à ce moment-là, j’étais au lit, je lisais. Tout à coup, le lit a commencé à bouger, je me suis dit “tiens, ça me rappelle l’Exorciste … Reviens sur Terre, André !” Puis, j’ai vu que les murs tremblaient et que l’amplitude des mouvements était de plus en plus importante. Je me suis levé, j’ai été jusqu’au salon. J’ai alors entendu les gens qui dévalaient la cage d’escalier en criant. L’immeuble tout entier vibrait et il y avait ce bruit sourd en trame de fond. Comme quand le bateau arrive au port et fait une manœuvre pour débarquer les voitures. Le navire vibre et cela fait un bruit d’enfer !"

Mouvements de panique

Le tremblement de terre a duré cinq bonnes minutes, estime-t-il, mais la panique a perduré bien plus longtemps dans les rues de Casablanca… et de Marrakech, où sa femme se trouvait alors. "Elle était dans la rue avec sa famille (après avoir quitté la place la plus touristique, Jemaa el fna) et tout a commencé à trembler: les arbres, les bâtiments, tout. Il s’en est suivi un mouvement de panique générale. Il y a eu une coupure de courant. Et ils ont été assommés de rumeurs qui disaient qu’une réplique encore plus importante allait se produire, que le minaret de la mosquée koutoubia s’était effondré…" Certains habitants n’ont ainsi pas osé regagner leur appartement.

©Photo News

©D.R.

©

André Deblond constatait ce dimanche encore de nouvelles fissures chez lui mais, à Casablanca, il y a eu plus de peur que de mal. "Selon le bilan provisoire arrêté samedi soir, sur les 2 012 victimes (NDLR : il a été revu dimanche soir à 2122 morts), il n’y en a que trois à Casablanca et 15 à Marrakech. Ce qui a dégusté, ce sont les villages de montagne, les villages dans le Haut Atlas, dans les provinces d’Al-Haouz (NDLR: où se trouvait l’épicentre) et Taroudant. Ce sont des maisons à flanc de coteaux, des villages difficiles d’accès, où l’on déblaie au fur et à mesure."

Le géologue repense ainsi au séisme d’Agadir de 1960, qui a causé 12 000 victimes alors que l’amplitude était inférieure. "C’est la même zone de faille qui a rejoué vendredi, mais cela a touché des zones moins peuplées."

Mobilisation

André Deblond reprendra le chemin de l’école belge de Casablanca ce lundi. L’aide aux zones sinistrées s’y prépare. "Il y a une collecte de fonds qui a débuté, en collaboration avec l’association d’un collègue marocain, qui s’occupe des personnes dans les zones les plus éloignées du pays."

Des groupes de parole vont également être organisés. "Même s’il n’y a pas eu beaucoup de victimes, le fait d’avoir vécu une secousse pareille peut avoir traumatisé certains enfants et certains ados !"