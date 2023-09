Bel engouement pour la 7e foire du livre à Verviers

"Il y a beaucoup de monde comme on l’espérait avec le temps qu’il fait. C’est une belle édition avec 75 emplacements occupés, 10 auteurs et trois maisons d’édition", se réjouissait l’échevin des animations de la ville, Antoine Lukoki.

Christian Servais, bouquiniste amateur de Saint-Hadelin, participait pour la 1re fois en tant qu’exposant. Il se disait très content de l’organisation, et du passage. On voyait en effet déambuler devant les étals gens de tout âge. "On dit toujours que les jeunes ne lisent plus… Si, ils lisent, mais pas nécessairement ce que nous on lisait. Il y a pas mal de mangas, mais aussi beaucoup de science-fiction, d’anticipation, d’heroic fantasy, d’histoires d’amour..!"

Justement, le Club Manga de Verviers participe à la foire depuis sa création. "On a regroupé en dépôt les mangas de tout le monde pour les revendre. On est arrivé ce matin avec 470 tomes !", glissait la présidente, Valérie Grigorellis, "Il y a de la demande pour les mangas, mais on communique toujours avant la foire pour être sûre que les gens sachent qu’on est là.. Quand on dit foire aux livres et aux vieux papiers… on n’y pense pas toujours !"

L’élu espère que ce bel engouement se poursuivra tout au long de l’automne littéraire à Verviers avec ses différents événements autour du livre prévus jusqu’au 14 octobre.