Verviers: Brothers' Bagels déménage à La Ville dans la Ville

Le restaurant de bagels, ces pains garnis en forme d’anneau, installé depuis décembre 2022 boulevard des Gérardchamps à Verviers déménage ! Brother’s Bagel sera dorénavant présent en plein centre-ville, dans le complexe La Ville dans la Ville à partir de ce 12 septembre. Les gérants, les Verviétois Julien Singleton et Thomas Gunnlaugsson, annoncent en effet ce changement sur leur page Facebook et précisent: "Nous sommes fermés ce samedi et ce lundi afin de préparer notre ouverture !".