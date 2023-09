Sandwicherie, boulangerie et pâtisserie à Mangombroux

"Au départ, j’ai travaillé comme étudiante à l’ancienne sandwicherie ici plus haut et qui est devenue une épicerie depuis la semaine dernière , explique Aurore Lambion. J’ai vraiment adoré tant le travail que le contact avec les clients. J’ai su, à ce moment-là, que j’allais ouvrir une sandwicherie. Puis, j’ai suivi une formation et la sandwicherie a fermé. Je me suis dit que c’était le moment de me lancer seule. On a entrepris d’importants travaux pour transformer l’ancienne librairie en sandwicherie où l’on peut également déguster sur place."