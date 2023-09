Farid Nagui, directeur du CRVI : Verviers, « pas une ville d’étrangers »

Globalement et heureusement, les choses ont avancé. Alors oui, il y a encore du chemin à faire mais l’important est aussi de regarder dans le rétroviseur et ne pas regarder que le point noir sur la feuille blanche. L’intégration est un processus qui se travaille chaque jour. Certes, on n’a pas réglé les problèmes de discrimination et de racisme partout mais il y a eu des avancées. On a des élus issus de la diversité, des bourgmestres femmes, des jeunes issus de l’immigration qui créent leur entreprise, sont directeurs de grosses boîtes donc oui, il y a eu du chemin. En 2011, on avait beaucoup de russophones ou serbo-croates, des gens qu’on ne voit plus. L’intégration est un processus, ça ne se fait pas en claquant des doigts, et surtout, c’est un processus à double sens : la personne qui arrive à des droits et des devoirs (apprendre le français, le parcours d’intégration) mais il y a aussi un travail d’accueil dans les écoles, les administrations. Le poids d’intégration ne doit pas reposer uniquement sur la personne qui arrive. Il faut que la société d’accueil fasse aussi sa part du travail. Et ça, ça se travaille chaque jour. On développe ici au CRVI une vision interculturelle de l’intégration à travers la compréhension de l’autre, le fait de faire un pas vers l’autre tout en conservant sa propre culture. On défend vraiment ce modèle d’intégration.

Et ça fonctionne?

Très honnêtement, on est encore loin de ça. La première chose est de faire comprendre aux gens qu’on est dans une société multiculturelle. C’est un fait. Il y a plus de 107 nationalités à Verviers mais cela ne veut pas dire que Verviers est une ville d’étrangers. Il n’y a que 12 % de personnes de nationalité étrangère, ce qui représente la moyenne de la Wallonie et de la Belgique. Donc, le sentiment d’invasion décrit par beaucoup ne repose pas sur une réalité. Dans ces 12 %, la différence avec d’autres villes, c’est qu’on a une population fortement extra-européenne (On est passé de 61 à 65 % ces cinq dernières années), ce qui s’explique par son passé, le fait que Verviers est un carrefour migratoire entre les Pays-Bas, l’Allemagne, la France. On a eu les Italiens, les Marocains, Les Congolais, les personnes des Balkans, les Somaliens, les Tchétchènes, les Syriens, les Afghans, les Ukrainiens.

Toute ville urbaine ou semi-urbaine devient multiculturelle. 107 nationalités, ça veut tout et rien dire. Il y a peut-être seulement deux personnes d’une même nationalité qu’on compte dans les 107. Ce n’est pas un chiffre très représentatif. Le top 5 Europe à Verviers, c’est Italie, Espagne, France, Roumanie et Grèce et, hors Europe, c’est Maroc, Turquie, Congo, Russie et Somalie. Ça reste les anciennes migrations.

Où le bât continue-t-il à blesser?

Il y a encore beaucoup de chemin à faire en termes d’accessibilité à l’emploi et au logement. Des études montrent qu’une personne migrante (je ne parle pas d’une personne d’origine étrangère), a 22 % de moins de chance qu’un natif de décrocher un emploi à diplôme égal.

On a une image de l’étranger qui vient profiter. C’est une erreur. Il ne faut pas oublier que pour certains, ils ont un diplôme universitaire dans leur pays et doivent suivre un parcours d’intégration, c’est un déclassement symbolique.

En règle générale, ce sont des jeunes dans la pyramide des âges entre 25 et 45 ans qui travaillent vite et contribuent à l’économie, qui ne demandent qu’à rendre à la Belgique ce qu’elle leur a donné. Et les gens oublient ça. Le migrant, il ne va pas partir 4 fois en vacances l’année, il a quitté son pays pour des guerres et des persécutions. Il vit ici, il loue, il consomme ici. Des études le démontrent, la migration est positive au niveau du PIB.

Il faut aussi distinguer les primo-arrivants et les gens nés ici, belgo-marocains, belgo-turcs, belgo-espagnols etc. Il faudrait arrêter de dire que ces derniers sont des personnes d’origine étrangère ou de deuxième ou troisième générations. Il y a un réel travail à faire là-dessus. Si on n’arrive pas à faire ça, il y aura toujours ce non-sentiment d’appartenance et cette non-histoire commune. Et ça, certains pays l’ont réglé, comme le Canada, la Nouvelle-Zélande ou les pays nordiques même si la question de l’accueil est plus rigide. Une fois que vous avez les papiers, vous êtes de là-bas. La question ne se pose plus. Il y a encore des choses à faire et c’est pour ça qu’on (le CRVI) existe. Si dans 15 ans, on a plus de centres d’intégration, c’est qu’ils n’ont plus d’utilité. Personnellement, je ne demande que ça évidemment.

Comment faire de cette diversité une force et pas une faiblesse d’après vous dans une ville comme Verviers?

On parle toujours de migration et de diversité comme de problématiques. « Le problème de la migration », entend-on systématiquement dans les médias et ailleurs. Dans l’opinion publique, c’est une problématique. On les voit comme des personnes qui viennent te prendre ton travail, profiter des allocations sociales. Il faut changer de logiciel, changer de paradigme, totalement, changer la vision qu’on a des personnes qui arrivent de l’étranger. Lors de la crise Syrienne, les Allemands ont pris 800 000 personnes, on en a pris 45 000 en 2015. C’est comme si tu mettais 200 personnes dans un stade de foot de 50 000. Un pays comme la Belgique, globalement riche, développé, n’est-on pas en capacité (tout en réfléchissant à un plan de répartition) d’accueillir ceux qui arrivent? Une fois reconnu, il faut les amener à l’emploi. C’est une opportunité. Le patron des patrons allemand a déclaré que s’il n’avait pas eu l’immigration en 2015, le pays n’aurait pas pu maintenir son économie. On ne doit pas regarder cela comme une variable d’ajustement purement économique mais c’est peut-être la première étape. En Belgique, c’est tellement touchy électoralement, qu’on n’a pas une position claire. Je rappelle que l’accueil des Ukrainiens n’a pas posé tant de débat. D’ailleurs, dans le secteur de l’intégration et de l’accueil, c’était plutôt tendu sur la question de savoir pourquoi on n’a pas fait la même chose pour les Syriens, les Afghans ou encore les Palestiniens.

"Ce n’est pas l’immigration qui a mis la ville dans cet état, contrairement à certaines croyances." ©EdA Philippe Labeye

On entend moins parler des réfugiés Ukrainiens en région verviétoise. Pourtant, ils représentent aussi un gros défi en termes d’intégration?

On a mis en place toute une série de choses pour accompagner les gens et elles se poursuivent. Au CRVI, on a engagé une Ukrainienne qui accompagne les personnes, traduit, dispense des modules de cours de français dans les structures d’accueil. On est les propres produits de l’intégration, c’est ça aussi la particularité et la force du CRVI. On a aussi un comptable qui a quitté la Syrie. Il est passé par nos services. Le défi reste, au CRVI, l’apprentissage de la langue.

« L’enjeu verviétois : l’économie, pas l’intégration »

L’enjeu de Verviers en matière d’intégration, à vos yeux ?

L’enjeu de Verviers, ce n’est pas l’intégration mais celle des conditions économiques. C’est la même chose pour Dison. Ces deux communes font partie des plus pauvres de Wallonie. Ce n’est pas l’immigration qui a mis la ville dans cet état, contrairement à certaines croyances. On fait trop souvent le parallélisme entre les étrangers et les conditions économiques. Il faut retrouver une ville qui fonctionne au niveau économique, une attractivité commerciale. Le problème des Verviétois, c’est aussi qu’ils sont de très mauvais ambassadeurs de leur ville. Certes, il y a peu de commerces mais j’entends très souvent de la bouche de personnes qui viennent en réunion depuis Namur, Bruxelles, exprimer que Verviers est une belle ville. À Verviers, on a des micro-événements, deux communautés qui se disputent oui ça arrive, mais globalement les gens vivent bien!

On a tout de même une ville coupée en deux.

Alors oui, il y a une coupure entre une partie de la ville et l’autre. On a raté certaines choses à Verviers. Mais je reste persuadé que si elle se relève économiquement, cela peut régler pas mal de choses.

En 2019, vous aviez transmis 60 propositions aux pouvoirs publics locaux pour une ville plus solidaire et inclusive. Avez-vous été entendu?

Certaines ont été entendues, oui. La question du plan de diversité. C’est un processus et on continue à taper sur le clou. Dedans, on proposait la création d’un service de médiation interculturel, nous allons finalement le développer en interne. On a eu le Covid, les inondations, certaines choses ont dû être mises en suspens. Il y a notamment eu des échanges avec la Ville de Gand sur la question de l’accessibilité au logement, la mise en place de « mystery calls » (NDLR : par exemple, se faire passer pour un employeur auprès d’une agence d’intérim et demander de ne pas envoyer de candidats d’origine étrangère et observer les réactions). On doit aboutir à quelque chose sur le terrain mais cela a été initié. On va poursuivre dans ce sens.

Le racisme, toujours bien une réalité aujourd’hui?

Le racisme est toujours bien d’actualité. Unia (NDLR : ex-Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et défend l’égalité des chances en Belgique), qui fait le recensement des plaintes – et c’est uniquement la partie visible de l’iceberg –, affirme que les signalements les plus importants sont sur la question de la race et des convictions religieuses. Depuis 5 ans, cela ne fait qu’augmenter. Le racisme n’est pas une opinion mais un délit. C’est un construit social. Il a été créé à l’époque pour catégoriser les classes sociales et les gens dans le but de dominer. Nous, on affirme que le racisme est systémique, historique, organisationnel. C’est un système qui fait que tu as plus difficile de trouver un logement ou un emploi.

Il y a trois rapports de domination qu’on veut combattre : la supposée race, le genre et la condition sociale. Ensuite, on travaille sur les différents types de discrimination qui sont ceux liés au handicap, au sexe, à l’orientation sexuelle. On avance. Mais il ne faut pas tomber dans l’angélisme. Il reste évidemment beaucoup de chemin à parcourir. Il subsiste encore trop de discriminations. On le voit dans l’accès au logement. Les personnes subsahariennes ont plus de difficultés à trouver un toit. L’emploi pareil. Dans le secteur des loisirs aussi, dans les soirées par exemple.

Les gens qui n’ont pas connu de discrimination ne savent pas ce que c’est. Sans victimisation aucune, quand tu le vis dans ta chair, tu le comprends. « On t’a insulté sur le terrain de foot? », « Tu n’as pas pu rentrer en boîte de nuit », « Ce n’est pas grave, ce sont des cons », entends-tu régulièrement. Souvent, celui qui ne vit pas la discrimination peut avoir tendance à la minimiser.

J’ajouterais aussi à ça toutes ces déclarations racistes qu’on peut entendre dans la bouche de certains représentants politiques. Si dans l’hémicycle, dans l’endroit qui est censé représenter la société, ce genre de choses se dit encore, c’est interpellant. On n’est toujours pas arrivé à bon port. Renvoyer la personne à son pays d’origine, ce n’est plus possible.

"Nous, on affirme que le racisme est systémique, historique, organisationnel." ©EdA Philippe Labeye

Où en est d’ailleurs le plan local de lutte contre le racisme?

Ici, à Verviers, et de nouveau la Ville est précurseur en la matière, on a en effet un plan racisme (géré par nous) et un plan diversité (géré par la Ville) pour améliorer les choses ou mettre en valeur ce qui est déjà fait en la matière. Ce sont des signaux importants qui sont lancés. Le CRVI a impulsé cela car on a pensé que les pouvoirs publics doivent montrer l’exemple. Ces deux plans locaux sont arrivés avant les plans interrégional et fédéral. Fin d’année, il sera ficelé. Cela date de 2020 mais il y a eu le Covid. On a déjà commencé des actions, notamment tout le travail sur la décolonisation, la question du logement, des projets de mises à l’emploi. Il va y avoir des nouveautés mais ce sera dans quelques mois.

La Ville de Malines est très inspirante à ce sujet. Une ville comme Verviers, pas très riche, cosmopolite, pas très grande, multiculturelle (NDLR : 140 nations). Il y a eu un travail de fond pour en faire un exemple en matière d’intégration. Sur Verviers, je tiens à dire qu’on est des précurseurs rien qu’avec l’existence d’un échevinat de l’Interculturalité. Elle affirme sa vision interculturelle et l’échevinat actuel fait plein de choses : Libertad, le plan diversité, le plan racisme. La Ville est consciente de sa diversité.

Rappelez-nous les missions et la vision du CRVI?

On travaille selon une vision de l’intégration à double sens et sur deux axes : tout ce que la personne qui arrive ici doit faire (le parcours d’intégration, l’apprentissage de la langue, la citoyenneté, la question du logement et de l’emploi), on impulse des démarches pour l’inscrire sur le long terme sur le territoire. Le deuxième volet, c’est la sensibilisation, l’accompagnement des structures : on sensibilise dans les écoles à l’histoire des migrations, on forme les entreprises à la gestion de la diversité, on travaille sur la communication interculturelle avec les entreprises via les grosses boîtes publiques ou privées (Forem, ONE, etc.). L’idée étant de faire en sorte qu’on traite la personne comme un Verviétois lambda et pas comme une personne étrangère ou d’origine étrangère. Notre objectif est que les préjugés – qu’on a tous – ne se transforment pas en racisme ou en discrimination. Notre force est de toucher à tout, on a une approche transversale, on englobe l’ensemble des demandes sociales de la personne.

Vous évoquez les écoles. L’éducation joue un rôle crucial dans la lutte contre le racisme et la promotion de l’intégration?

Tout à fait. On propose des animations tous réseaux confondus, les professeurs font souvent appel à nous. À Notre-Dame à Heusy, ils ont un projet racisme, tout comme à SFX1. On explique l’histoire des migrations pour les 6 à 12 ans. Tout se joue sur les bancs de l’école. Une personne adulte purement raciste, tu ne la feras pas changer d’avis avec une animation sur l’espace public même si on essaie. On veut éveiller les consciences et faire évoluer les mentalités. Et ça passe aussi par les enfants.

« On va arriver dans une année cruciale »

Le CRVI fête ses 25 ans en ce mois de septembre 2023. Sous quelle impulsion est-il né?

Il a été créé en 1998, rue de Hodimont. Tout le tissu associatif œuvrant pour l’intégration se trouve/trouvait là-bas. Au départ, le CRVI c’était 8-9 personnes.

Aujourd’hui, on est une équipe de 30 travailleurs dont 80 % de femmes, des travailleurs de tous horizons culturels. On a déménagé en 2011, à Verviers.

Comment allez-vous célébrer cet anniversaire?

On a fêté les 20 ans mais le quart de siècle, c’est plus important encore. Il est important pour nous de mettre en valeur nos partenaires. Seul, le CRVI n’existerait pas. On travaille en partenariat, que ce soit au niveau des Villes et des Communes, des CPAS, du Forem, des ASBL. On a plus d’une centaine de partenariats sur le grand Verviers. Le CRVI représente les 20 communes de l’arrondissement verviétois, je le rappelle. On travaille principalement sur Verviers, Dison, Malmedy, Herve. Mais l’intégration, elle est partout. On veut célébrer nos travailleurs, nos partenaires, notre public, les parcours, nos collaborations. Dans le social, on fête finalement peu de choses. C’est l’occasion. Il y aura notamment une compagnie théâtrale.

On va arriver aussi dans une année cruciale où le décret sur la politique d’intégration va changer, où nous allons avoir de nouveaux élus communaux et régionaux. C’est important de marquer le coup. La réforme va changer le paysage de l’intégration et le rôle de chacun dans la politique d’intégration.

"Des changements vont faire évoluer le dispositif comme la durée du parcours d’intégration qui passerait de 18 à 36 mois." ©EdA Philippe Labeye

Une certaine inquiétude sur cette réforme dans le secteur?

Il y a à boire et à manger comme dans toute réforme. Des changements vont faire évoluer le dispositif comme la durée du parcours d’intégration qui passerait de 18 à 36 mois, des renforcements financiers de certaines structures. Par contre, il y a aussi le volet négatif avec les conditions d’accès à l’agrément qui seront beaucoup plus strictes, ce qui entraîne des efforts de certaines structures pour continuer à exister. Il y a plus de 250 opérations ILI (Initiatives locales d’intégration) en Wallonie. La réforme va bousculer ce paysage. Notre combat sera de maintenir l’offre à destination des bénéficiaires. En septembre, on a une réunion avec les opérateurs locaux pour faire.

Des projets pour les mois/années à venir?

Mettre en place la réforme, le plan racisme et diversité. Il y a aussi toute la question des projets européens qu’on développe : accompagnements interculturels, cours de français en centres d’accueil notamment, un projet lié à l’emploi pour matcher des talents avec les besoins des entreprises. On a aussi la taskforce MENA, donc l’accompagnement des mineurs étrangers non accompagnés. On va continuer et développer les animations dans les écoles. Enfin, on a aussi un projet appelé « Santé au féminin », avec des ateliers sur différents thèmes (violences conjugales, excision, intimité).