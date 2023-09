Rentrée culturel (6/10): "Tous au parc" avec le centre culturel de Verviers

"Cela rejoint toujours notre volonté d’investir l’espace public, rappelle Audrey Bonhomme, directrice du centre culturel. On retrouvera d’ailleurs cette saison d’autres événements récurrents dans d’autres lieux verviétois." Le samedi, "Tous au parc" proposera une soirée plutôt pour les adultes, "même si les enfants sont les bienvenus", avec des concerts, de 18 à 22 heures. À l’affiche, se succéderont la fanfare Vlakidrachko, Space Cowboys (tribute to Jamiroquai), Be 80’s (cover band des années 80) et Sekond Floor (un collectif de dj’s passionnés).

Le dimanche, la programmation est davantage destinée aux familles. Dès 11 h 30, le Gospel Action Team donnera un concert joyeux et rythmé. De 13 à 17 h 30, diverses animations sont prévues: initiation au cirque, manège, jeux géants, photomaton, bricolages, fresque, food trucks… Des spectacles de théâtre de marionnettes et des concerts pour enfants, dont "Le Retour du monde" du Le Ba Ya Trio.

D’autres rendez-vous jusqu’à Noël

Côté musique, le centre culturel de Verviers accueillera prochainement quelques pointures, telles qu’Alice on The Roof, le 6 octobre à l’église Saint-Remacle, et Hooverphonic, les 2 et 3 décembre. "Pour Hooverphonic, il ne reste plus de places", précise Audrey Bonhomme.

Les dates réservées au théâtre rencontrent également un beau succès. "Tout est quasiment complet, se réjouit-elle. Je pense qu’aujourd’hui, le public nous fait confiance et qu’il reconnaît la qualité des propositions. On visionne tous les spectacles (sauf ceux qui entrent dans le cadre de l’aide à la création). On propose un peu de tout. Puis, quand on pourra retrouver le théâtre, la capacité d’accueil sera encore plus grande. Il est donc important de fidéliser le public dès maintenant."

La directrice souhaite également mettre en avant les concerts du dimanche matin (CDM). "Notre collègue en charge de la programmation musicale travaille main dans la main avec le comité de programmation des CDM. Cela draine un public familial et propose une qualité d’écoute et un confort important", note-t-elle.

Enfin, le jeune public aura également de quoi se divertir. "Je pointerai notamment le spectacle “Casimir” de la Compagnie Arts & Couleurs, qui vient de recevoir le Prix de la ministre de l’Enseignement fondamental, à Huy. Il mélange émerveillement, réflexion, jeu d’acteur. C’est drôle et émouvant en même temps. Bref c’est un spectacle à ne pas rater." Et il reste encore quelques billets.

Les moments forts de la première partie de la saison

Jusqu’à la fin 2023, le centre culturel de Verviers oscillera entre musique, théâtre, expos et conférences.

Alice on the Roof jouera dans l’église Saint-Remacle. ©Romain RIXHON

- Exposition de Naoual Loukia et Noémie Bourguignon, du mardi 12 septembre au mercredi 18 octobre, à l’Espace Duesberg.

- "Tous au parc", le samedi 16 septembre dès 18 heures et le dimanche 17 septembre dès 11 h 30, dans le parc de l’Harmonie.

- La tournée du stand-up, avec 8 humoristes émergents, le jeudi 21 septembre à 20 heures, à l’Espace Duesberg.

- Vibe Festival, festival nomade de musique, du vendredi 22 au dimanche 24 septembre, aux Temps Mêlés, à la MJ des Récollets et dans un 3e lieu surprise.

- Concert de Jean-Claude Vanden Eynden, dans le cadre des concerts du dimanche matin, le 1er octobre à 11 heures, à l’Espace Duesberg.

- "Pouvoir politique et institutions diachroniques en Wallonie", dans le cadre des grandes conférences de l’ULiège, le lundi 2 octobre à 20 heures, à l’Espace Duesberg.

- Alice on the Roof, le vendredi 6 octobre à 20 h, à l’église Saint-Remacle.

- Les Yeux Rouges, de Myriam Leroy par le Théâtre de Poche, le jeudi 12 octobre à 20 heures, à l’Espace Duesberg.

- PE raconte des histoires drôles, humour, le jeudi 19 octobre, à 20 heures à l’Espace Duesberg.

- Dress code, danse, le jeudi 30 novembre à 20 heures, à l’Espace Duesberg.

- Casimir, jeune public, le mercredi 6 décembre à 14 h 30, à l’Espace Duesberg.

Infos : www.ccverviers.be

Les autres articles de la série :

- Un soupçon de " sororité " du côté de Stavelot

- De quoi donner envie au public de revenir au centre culturel Welkenraedt!

- Verviers: rentrée le 11 septembre pour les beaux-arts

- Une rentrée enthousiasmante au conservatoire de Verviers et dans les académies de la région

- Les collectifs herviens lancent leur saison