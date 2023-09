Que faire ce week-end en région verviétoise à l’occasion des Journées du Patrimoine ?

"Générations futures", tel est le thème des Journées européennes du Patrimoine en Wallonie, ces 9 et 10 septembre. Les jeunes, des plus petits aux ados, représentent donc le public cible des 372 activités, auxquelles s’ajoutent les 19 propositions de la Communauté germanophone (les sites sont, sauf indications et précisions ci-contre, ouverts ces samedi et dimanche de 10h à 18 h).