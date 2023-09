"C’est un long chantier de 22 mois qui se termine". Comme le rappelle l’échevin des Travaux, Maxime Degey (MR), la réfection du pont Francval, situé au cœur d’Ensival, ne fut pas une sinécure. Il a fallu démolir le précédent pont pour en reconstruire un au même endroit. D’ailleurs, l’arche du pont, dont le poids est de 34 tonnes, avait été installée au mois de mars dernier. Depuis, les travaux d’aménagement ont été réalisés et désormais terminés. "Il faut savoir aussi que nous avons diminué l’empreinte du pont sur l’eau en retirant une des pilastres, continue Maxime Degey. On n’a donc pas simplement refait le pont mais on l’a repensé au niveau hydraulique. Il y a aussi des nouveaux garde-corps, qui sont similaires à ce que l’on peut voir désormais un peu partout dans la vallée de la Vesdre, et qui ne retiendront plus l’eau, si jamais celle-ci devait revenir un jour à une telle hauteur. Au niveau esthétique, il est un peu plus beau, avec notamment de l’éclairage LED pour la nuit. Au final, ce pont est une amélioration pour le quartier." Le budget total pour la réfection est de 1 300 000 €.

Enfin, d’autres ponts sont toujours en voie de reconstruction. "Il reste trois ponts encore à refaire, un à Nasproué et deux en Prés-Javais. Pour Nasproué, on vient de poser l’élément central du pont et il reste à faire les accotements autour. Au niveau de Prés-Javais, on espère avoir fini Marie-Henriette pour fin octobre. Puis on s’attaquera aux Dardanelles. Mais cela demandera plus de temps et ce ne sera pas avant l’année prochaine."