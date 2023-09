Après deux premiers tomes, parus en 2020 et en 2021, le duo a présenté ce jeudi 7 septembre 2023 son troisième volume de la Nouvelle biographie verviétoise, soutenu par la Province de Liège. « C’est le volume qui est probablement le plus intéressant des trois. Dans les deux précédents, on avait demandé à nos collaborateurs d’écrire les notices qui vous intéressent, vous. Ça a été très bien fait mais on passait à côté de personnalités essentielles, notamment des politiciens qui ont un nom de rues à Verviers ou Dison », poursuit-il. Ici, la part belle est justement faite à ces personnes qui, d’une manière ou d’une autre, font partie de notre quotidien. L’histoire de Jean Kurtz, Jules Cerexhe, Nicolas Arnold, Jean Tasté et autre Simon Lobet y est par exemple expliquée. « Le livre s’adresse vraiment à tout le monde », confirment les directeurs de la collection. Tous les domaines y sont représentés : la musique, la littérature française et wallonne, la lutte syndicale, l’industrie, l’enseignement, l’art, le sport… « On retrouve également pas mal de journalistes. » Dont notre collègue Yves Hurard, décédé en 2017.

Quelques personnalités reprises dans le tome III

À la recherche de femmes

Freddy Joris et Louis-Bernard Koch estiment que l’index des trois volumes comprend 10 % de femmes. « Et dieu sait qu’on cherche. Nous avons la volonté d’en avoir un maximum mais ce n’est pas simple. Les femmes sont passées à la trappe de l’Histoire. Heureusement, c’est en train de changer, sur les 30 ou 40 dernières années », notent-ils. Dans cet ouvrage, on peut par exemple découvrir le parcours de Marie Mali, première femme écrivaine verviétoise et féministe, ou de Violetta Villas, fille de mineur d’origine polonaise, qui s’est illustrée dans la musique et le cinéma aux États-Unis.

Enfin, les deux historiens restent aussi ouverts aux suggestions des lecteurs pour leurs prochains tomes (à condition que la personne soit née à Verviers et/ou qu’elle s’y soit investie et qu’elle soit décédée). Celles-ci peuvent être communiquées à l’adresse mail louisbkoch@gmail.com.

Le quatrième volume est d’ailleurs déjà en préparation. Il se penchera entre autres sur les fondateurs d’entreprises qui existent encore aujourd’hui. En attendant, les curieux peuvent se procurer le troisième livre à la Traversée, aux Augustins à Verviers ou à la Petite Librairie, à Heusy (PAF : 15 €).