La remise en état du musée des Beaux-Arts et de la Céramique de Verviers, qui rouvrira 30 mois après les inondations, ne coûtera rien à la Ville (vidéo)

Les échevins de la Culture, Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers), et des Finances, l’actuel bourgmestre faisant fonction Alexandre Loffet (PS), ont aussi annoncé une bonne nouvelle pour les finances communales, ce jeudi lors d’une conférence de presse: les travaux de remise en état du musée de la rue Renier et la préservation de ses riches collections n’auront rien coûté à la Ville de Verviers.

L’investissement total des travaux pour la réouverture se monte à quelque 450 000 €. Une partie de cette somme est prise en charge par les assurances (173 000 €). Pour le reste, si la Ville de Verviers avait prévu une enveloppe financière, celle-ci ne sera pas nécessaire. En effet, elle vient d’apprendre que tous les montants sollicités auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles lui sont octroyés, ainsi d’ailleurs que pour les travaux à la bibliothèque d’Ensival.

Espace de visite réduit

Comme déjà annoncé, ce ne sera pas l’entièreté du musée créé au départ des collections de Jean-Simon Renier qui sera accessible au public. Les salles du premier étage serviront de réserve. Auparavant, les collections des réserves étaient entreposées dans les caves, qui étaient inondées, et qui seront réaménagées en espaces pédagogiques et de conférences.

Seul le rez-de-chaussée sera visitable, dans ce "musée en transition", en vue de l’ouverture du futur musée Biolley, espérée pour 2028.

"Il y aura une toute nouvelle scénographie, avec un mix d’œuvres des deux musées (NDLR: aussi de celui d’Archéologie et de Folklore, de la rue des Raines, qui, lui, ne rouvrira pas). On verra aussi bien des tableaux que des céramiques, des gravures, etc.", explique la directrice des musées communaux de Verviers, Caroline Henry.

Cette sélection d’une petite partie des collections muséales verviétoises sera modifiée régulièrement et il y aura des expositions thématiques. Cela servira "d’expérimentation de ce qu’on pourra faire à Biolley", souligne l’échevin de la Culture.

Pour rappel, quand le futur "grand musée" dans l’ancien hôtel Biolley sera ouvert, place Sommeleville, celui de la rue Renier fermera ses portes aux visiteurs et servira uniquement de réserve (de lieu de stockage) des collections non exposées.

Horaires élargis

Le musée sera accessible du mercredi au dimanche, de 10 à 17 heures. ©EdA Philippe Labeye

Si l’accès aux collections sera réduit, les horaires d’ouverture du musée des Beaux-Arts et de la Céramique, eux, seront élargis, de 20%. Ainsi, précédemment, ce n’était jamais le matin. Mais ce sera le cas à partir de janvier 2024, avec un horaire uniforme: de 10 à 17 heures, du mercredi au dimanche.