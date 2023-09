Le retour de la Semaine de la mobilité à Verviers, axée sur le vélo (vidéo)

"On en revient à l’esprit même de l’opération lancée en Europe en 2002, à la mobilité douce pour lutter contre la congestion de nos villes, contre les embouteillages, pour la préservation des espaces verts et la lutte contre les changements climatiques, indique l’échevin verviétois des Mobilités, Amaury Deltour (MR). L’objectif est de sensibiliser le citoyen au vélo, au maximum, pour la mobilité d’aujourd’hui et de demain. Il faut un changement dans la mentalité de la population verviétoise, en allant vers plus de vélo, ce que les prochains aménagements routiers favoriseront."

Le programme a été dévoilé par l’échevin des Mobilités, Amaury Deltour (MR), et par l’échevin de la Jeunesse, Antoine Lukoki (PS). ©EdA LABEYE Philippe

Voici le programme de cette Semaine de la mobilité à Verviers.

Activités grand public, place Verte, le 16 septembre

Le samedi 16 septembre, de 14 à 18 heures:

– le Gracq (le Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens) présentera différents types de vélos, ainsi que ses activités, et organisera des jeux ;

– atelier de réparation de vélos, par l’ASBL Repair Café ;

– une piste d’habileté à vélo, par la cellule de prévention de la Province de Liège ;

– présentation des actions d’Infor Jeunes pour le passage du permis de conduire (motorisé).

Balades guidées, le 17 septembre

Deux balades guidées seront organisées le dimanche 17 septembre, au départ à 9 heures de la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre (rue Xhavée), avec petit-déjeuner gratuit à partir de 8 h 30:

– une balade à vélo de 27 km fera le tour de tous les villages de Verviers, à travers les paysages bucoliques ;

– une marche des escaliers de 7,2 km, avec passage aux escaliers de la rue de Rome, de l’avenue Eugène Müllendorff, de la rue de la Banque, de la Paix (rue du Palais), de la Chic-Chac, des Hautes Mezelles, du Châtelet et du Mont Cenis.

Infos et inscriptions auprès de la Maison du tourisme (087/78 79 99, info@paysdevesdre.be).

Ciné-débat et table ronde sur le vélo, le 22 septembre

Le vendredi 22 septembre, de 18 h 30 à 21 h 30, à l’Espace Duesberg: film-documentaire Les Roues libres, présentation de la Maison du Vélo de la Ville de La Louvière et débat avec l’échevin des Mobilités, le responsable du Gracq Verviers, la personne chargée de la mobilité durable à la SWDE et le porteur du projet vélo à SFX1.

Mais aussi…

– Le mardi 19 septembre, avec 650 élèves de 5e secondaire de tous les établissements de Verviers, journée "Roulez jeunesse" de sensibilisation à la sécurité routière, aux dangers de l’alcool au volant, du GSM…

– Le jeudi 21 septembre, les 20 élèves de 5e primaire de l’école de l’Est seront formés au brevet du cycliste (théorique et pratique) organisé par le service des Sports de la Ville et de l’ASBL Pro Vélo.

– Le vendredi 22 septembre, de 14 à 16 heures, au Centre touristique de la laine et de la mode, séance de remise à niveau des seniors au code de la route. Informations et inscriptions: 087/32 53 16, evenements@verviers.be.