La gratuité des garderies sur le temps de midi dans les écoles communales coûterait trop cher à Verviers: 1,6 million € par an

"T out le monde aimerait que les garderies soient gratuites", mais ce n’est financièrement pas possible, a répondu l’échevin des Finances et bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet (PS), à une proposition de Laszlo Schonbrodt (PTB) d’instaurer la gratuité des garderies du temps de midi dans les écoles communales. Cette proposition a été rejetée par le conseil communal, seul le PTB votant pour.