Piquet de grève ce mardi au Delhaize de Verviers (vidéo)

"On n’est vraiment pas rassuré malgré les beaux discours de la direction, lance Philippe Starck, délégué syndical au Delhaize Verviers. Hier (lisez ce lundi) , un membre de la direction est venu pour échanger avec le personnel et assurer que tout allait bien se passer. On n’est pas dupes." Le personnel craint pour son avenir. La convention collective de travail n°32 bis les protégera durant la transition et garantira leurs acquis. "Mais nous n’avons aucune garantie pour la suite", note-t-il.

Les travailleurs aimeraient avoir des garanties sur l’emploi. "Puis ce qui nous met la rage dans le corps, c’est que Delhaize ne permette pas aux personnes qui voudraient quitter l’entreprise de le faire dignement, avec un préavis, poursuit Philippe Starck. L’objectif de la fermeture de ce mardi est également de montrer à la future repreneuse qu’il y a une délégation syndicale en place et qu’on ne laissera pas faire tout et n’importe quoi." La CNE demande de ce fait le maintien d’une représentation collective des travailleurs.

"Le combat n’est pas perdu"

Pour le syndicat, les trois magasins que possédera l’indépendante (celui de Pepinster est cependant toujours à l’actif de son père) permettraient le maintien de la commission paritaire actuelle. Mais beaucoup craignent que les supermarchés ne soient répertoriés à des sièges sociaux différents pour éviter cela. "Par conséquent, on compte sur le politique. Ce qui est rassurant, ici, c’est que les 7, 13 et 15 septembre, un médiateur va tenter de faire en sorte que la direction et les syndicats puissent trouver une solution pour les personnes qui resteraient ou voudraient partir. On garde donc espoir. Le combat n’est pas perdu", conclut le délégué, ajoutant que d’autres actions seront menées dans les prochains jours. "Ce ne sera pas que sur Verviers. D’autres magasins vont débrayer. Trois ou quatre magasins nous ont déjà rejoints ici pour nous soutenir."

Notons toutefois qu’une quinzaine d’employés du magasin verviétois aurait souhaité pouvoir travailler ce mardi, estimant qu’il faut d’abord entendre ce que la repreneuse a à leur proposer.